El PSOE exige a la Junta "medidas urgentes" para paliar el aumento de los costes de producción en el campo zamorano

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han instado a la Junta a adoptar medidas urgentes para apoyar a los agricultores y ganaderos de la provincia, ante el nuevo incremento de los costes de producción derivado de la inestabilidad internacional.

Por este motivo, el PSOE ha registrado una batería de preguntas dirigidas a la Junta para exigir explicaciones sobre las medidas que ha adoptado la Junta para salvaguardar uno de los principales motores económicos y sociales del medio rural en la provincia de Zamora.

Recordaron los procuradores socialistas que la escalada del conflicto en Oriente Medio durante los últimos meses, sumada a las consecuencias que todavía arrastra el sector agrario como consecuencia de la guerra de Ucrania, ha reavivado la incertidumbre en los mercados internacionales de la energía y de las materias primas. Además, el encarecimiento de los combustibles, fertilizantes, la energía y otros insumos esenciales está afectando directamente a la rentabilidad de las explotaciones y comprometiendo la viabilidad de muchas de ellas.

El procurador socialista Iñaki Gómez ha señalado que "nuestros agricultores y ganaderos llevan años soportando crisis encadenadas y haciendo un enorme esfuerzo para mantener vivas sus explotaciones. No pueden seguir afrontando solos el incremento constante de los costes mientras la Junta permanece de brazos cruzados".

Debate político

Gómez ha vinculado esta iniciativa con el debate político vivido en la sesión de investidura celebrada en las Cortes de Castilla y León, en la que "tuvimos que escuchar, una vez más, cómo PP-VOX y VOX-PP, porque a estas alturas son exactamente lo mismo, volvían a autoproclamarse los grandes defensores del sector primario. Mucho discurso y muchas proclamas. Pero cuando llega el momento de concretar medidas y apoyar de verdad a nuestros agricultores y ganaderos, la realidad es la nada. Ni una sola medida extraordinaria, ni una sola iniciativa específica, ni un solo euro adicional para ayudar al campo zamorano en un momento especialmente difícil".

El procurador socialista ha destacado además que las organizaciones profesionales agrarias llevan meses trasladando su preocupación y reclamando actuaciones complementarias que permitan reforzar la capacidad de respuesta del sector. En este sentido, precisó que las organizaciones profesionales agrarias han advertido de que "hacen falta medidas adicionales para proteger la rentabilidad de las explotaciones. En Zamora, donde el sector primario fija población, genera empleo y vertebra el territorio, esa respuesta debería haber llegado hace tiempo".

Por los motivos expuestos y a través de la batería de preguntas registrada, los procuradores socialistas han interpelado a la Junta sobre qué medidas específicas ha puesto en marcha, desde la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, para complementar en la provincia de Zamora las ayudas y actuaciones dirigidas al sector agrario y atender las demandas formuladas por las organizaciones profesionales agrarias.

Del mismo modo, los procuradores socialistas han requerido información sobre qué actuaciones concretas ha desarrollado para paliar el incremento de los costes de producción que soportan agricultores y ganaderos como consecuencia de la crisis en Oriente Medio y de las tensiones internacionales que siguen afectando a los mercados agrarios.

Consecuencias

Por otra parte, Gómez ha advertido de que la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico puede tener consecuencias muy graves para el medio rural, ya que "hablar del campo zamorano es hablar del presente y futuro de nuestros pueblos. Si queremos mantener actividad económica, empleo y población, necesitamos administraciones comprometidas. La Junta debe abandonar la pasividad y poner en marcha un paquete extraordinario de medidas que esté a la altura de la situación que atraviesa el sector".

Por último, el PSOE de Zamora han reiterado su compromiso con la defensa de agricultores y ganaderos de la provincia y han asegurado que continuarán trasladando a las Cortes de Castilla y León las reivindicaciones y necesidades del sector primario zamorano para exigir soluciones eficaces y urgentes.