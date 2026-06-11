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Más de mil abuelos y abuelas de Aliste y Portugal, unidos por la Fiesta de la Amistad

Personas de la tercera edad del concelho de Miranda y Rabanales disfrutaron en el santuario mariano de la Virgen del Nasso, en La Povoa

VÍDEO | Más de mil abuelos en la "Feria de la amistad"

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Chany Sebastián

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Chany Sebastián

Chany Sebastián

La Povoa

El Santuario Mariano de Nuestra Señora la Virgen del Nasso, situado en la freguesía de Povoa, población rayana con la comarca de Aliste, acogió una emotiva, exitosa y concurrida Fiesta de la Amistad, que congregó a gentes llegadas desde las diferentes aldeas del concelho de Miranda do Douro y del municipio de Rabanales de Aliste que disfrutaron de una jornada de convivencia y hermandad sin fronteras.

Se trata de un encuentro anual promovido por el Concelho de Miranda do Douro que busca proporcionar un día especial de convivencia, amistad, animación y alegría a las personas de la tercera edad. Los actos contaron con la presencia de la presidenta de la Cámara Municipal, Helena Barril, que convivió con los alistanos y mirandeses.

GALERÍA | La "Feria de la amistad" congrega a los abuelos y abuelas de Aliste

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GALERÍA | La "Feria de la amistad" congrega a los abuelos y abuelas de Aliste / Chany Sebastián

Uno de los momentos álgidos fue la celebración de la misa solemne y la procesión con Nuestra Señora la Virgen del Nasso, cuya romería se celebra en el mes de septiembre, siendo una de las Siete Hermanas de España y Portugal. Se contó con las actuaciones de la Universidad Senior de Miranda do Douro y de la Banda Filarmónica Mirandesa. Hubo un almuerzo de convivencia y se finalizó con bailes donde los más mayores fueron los grandes protagonistas.

Los participantes alistanos fueron personas mayores de diferentes pueblos que residen en la Residencia de la Tercera Edad “San Salvador” de Rabanales de Aliste, donde trabajan varias mujeres originarias del Planto Mirandés. El santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Nasso es uno de los más importantes de Portugal y cuenta con un área de ocio con abundantes zonas verdes.

Se contó con la colaboración de la GNR (Guarda Nacional Republicana) del Comando Territorial de Braganza, los Bomberos Voluntarios de Miranda do Douro y la Unidad Local de Salud de Miranda muy atentos para ayudar a las personas, más de un millar, y en su práctica mayoría de la tercera edad. De ahí que se contara con los diferentes dispositivos de ayuda.

La alcaldesa Helena Barril destacó una vez más las magníficas relaciones existentes" entre los mirandeses y los alistanos, siempre listos y dispuestos para participar juntos en los actos que se desarrollan a uno y otro lado de La Raya.

Las Siete Hermanas de España y Portugal estuvieron presentes entre los romeros mirandeses y alistanos que este año ya han disfrutado de las concurridas romerías de la “Virgen de la Luz” en Moveros y Constantim y de La Riberinha en Quintanilha.

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La próxima cita será la romería de la “Virgen de la Salud” (Patrona de la Comarca de Aliste) el día 2 de julio en Alcañices, y ya en septiembre culminarán las citas marianas con la “Virgen del Nasso” en La Povoa, la “Virgen de Árboles” (Patrona de la Tierra de Alba) en Carbajales y la “Virgen de la Encarnación” en Villalcampo.

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