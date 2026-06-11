Comienza la cuenta atrás para el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba: ¿dónde se celebra?

Valer de Aliste ha iniciado la cuenta atrás para la celebración los días 3, 4 y 5 de julio el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que este año tendrá como anfitriona a la Asociación Cultural “El Valle”, que preside Esther Rivera, entidad que ya tiene prácticamente ultimado un amplio y variado programa de actividades para todos los gustos y para el disfrute de niños, jóvenes y mayores.

El día 4 de julio, sábado, será el día grande, acogiendo la mayor parte de los actos que se desarrollaran en “Las Eras”, pradera en la margen izquierda del río Aliste y colindante al casco urbano, a excepción de la misa que tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida por la mañana y la verbena popular que será en la Plaza Mayor (por ser un lugar más céntrico y también por problemas de logística, pues sería imposible meter los trailers y el escenario móvil de la orquesta en cualquier otro lugar cercano al pueblo).

Cartel Día de la Comarca / Cedida

Uno de los platos fuertes será la puesta en valor de los productos agroalimentarios y de la gastronomía tradicional en una comida de hermandad y convivencia para alrededor de 500 comensales. Valer de Aliste carece de restaurante por lo cual se optará por la instalación de una gran carpa en la pradera de “Las Eras”, junto al río Frío y colindante al casco urbano.

Como cocinero se ha elegido al alistano Marcos Senández Fernández, que actualmente regenta el restaurante “Los Castaños” de Trabazos tras jubilarse su abuelo, el histórico Juan Senández Terrón. Para el menú se ha elegido como primer plato la paella y como segundo la carne guisada de ternera. Postre alistano de altura con la afamada “Tarta de Bercianos”, que en este caso se encargarán de preparar los panaderos alistanos y hermanos Demetrio y Luciano Pérez Blanco.

La participación está abierta a todas aquellas personas que así lo deseen, aunque para ello deberán inscribirse antes del día 25 de junio llamando por teléfono a Esther (652878269) o Ana (629635950). El precio por comensal se ha establecido en 20 euros. Un precio módico teniendo en cuenta que la comida será servida en mesa individualmente como si se tratara de un restaurante. Las plazas son limitadas pues solo de Valer (vecinos y socios de “El Valle” participaran unas 300 personas), con lo cual únicamente quedarían 200 para quien desee participar.

Valer de Aliste / Chany Sebastián

Por otra parte, en la anochecida del sábado, habrá una degustación de carne de ternera asada por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida “Ternera de Aliste”. A nivel folclórico se contará con la presencia de los dos grupos más representativos de la comarca, la Agrupación Alistana de Folclore “Manteos y Monteras” y Aulas de Música de Aliste y Tras Os Montes de Trabazos. También fue invitado el grupo “Aires de Aliste” de Pobladura, que no podrá asistir; pero sí actuará el grupo de Pandereteiras de Raigal.

Si bien el programa oficial está prácticamente cerrado, este no se dará a conocer hasta su presentación oficial en un acto institucional que tendrá lugar la próxima semana en la Diputación de Zamora con la presencia del presidente Javier Faúndez, del diputado de Cultura, Víctor de la Parte; del presidente de Facata, y de las representantes de la Asociación Cultural “El Valle” de Valer, Esther Rivera y Ana Fagúndez.