Cobadu, primera empresa de facturación de Zamora con más de 504 millones de euros y Rafael Sánchez Olea como alma mater

La Cooperativa Bajo Duero (Cobadu), que aglutina a 11.464 socios directos de las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y Plasencia, mantiene la senda de crecimiento con una facturación total de 504 millones de euros en el ejercicio de 2025 que la convierten en la primera empresa de facturación de Zamora, la primera cooperativa de Castilla y León, y la segunda de segundo grado de toda España. Con una treintena de cooperativas socias, Cobadu aglutina a más de 15.000 personas, principalmente en Castilla y León, a los que se suman unos 1.500 clientes en Portugal, otras dos cooperativas clientes en las Islas Azores, además de la extensión por el centro de España.

Datos presentados a los socios durante la Asamblea General celebrada por primera vez en las nuevas instalaciones del Área Cobadu, cuyo salón de actos ha sido bautizado, por acuerdo del Consejo Rector, con el nombre del actual director general. "Aula Rafael Sánchez Olea" es la denominación oficial del salón de actos del nuevo complejo, en reconocimiento a la trayectoria del histórico director general y a su decisiva contribución al crecimiento, modernización y consolidación de la cooperativa. Y donde además una placa inmortaliza los nombres de los 318 socios fundadores de la cooperativa. Ambos gestos reconocen el paso dado por los pioneros, agricultores y ganaderos que constituyeron la cooperativa el 10 de agosto de 1979 y auténticos impulsores del proyecto que hoy representa Cobadu. Y la figura de Sánchez Olea como director de Cobadu desde su fundación. Más de cuatro décadas de servicio liderando el crecimiento y la consolidación de la cooperativa, contribuyendo a convertirla en una de las entidades agroalimentarias más importantes a nivel autonómico y nacional, como reconoció Leoncio Viejo, presidente la Cooperativa Bajo Duero.

Rafael Sánchez Olea junto al Aula de Cobadu que lleva su nombre / Víctor Garrido

Sánchez Olea se ha mostrado especialmente "ilusionado" con la placa en honor a los 318 socios fundadores "entre los que me encuentro. Porque yo, antes que veterinario, soy agricultor y ganadero, el socio número 56. Muchos de esos fundadores éramos de la comarca de Fuentesaúco, que era mayoritaria, y luego Tierra del Vino. Entonces hubo una disputa importante porque los socios de La Guareña queríamos que fábrica se instalara en Fuentesaúco y acertadamente, Víctor Torres, funcionario del Servicio de Extensión Agraria, ya fallecido, se empeñó en que fuera la ubicación actual, que reúne muchas ventajas. Y hemos visto cómo una pequeña parcela y una pequeña instalación con la que empezamos ha extendido la sede central de la cooperativa a más de 50 hectáreas. Estamos en zona de regadío, muy cerca de la Ruta de la Plata, lo que nos facilita todo el tema de transporte y de logística; a 50 kilómetros de Portugal. Si esa decisión de instalarnos aquí no hubiéramos tenido el desarrollo que tenemos hoy día" evocó el veterano director general de Cobadu.

Alimentación animal

Como es habitual cada año, en la Asamblea General se presentó la cuenta de resultados y la memoria del ejercicio de 2025 que con una facturación de más de 663.000 toneladas de pienso, consolida a Cobadu como uno de los principales fabricantes de alimentación animal de España. Como destacó Sánchez Olea, el año pasado se invirtieron 13,2 millones de euros, "lo que es una constante porque en los últimos diez años hemos invertido más de 10 millones de euros por año, elevando la inversión acumulada a cerca de 190 millones de euros desde la constitución de la cooperativa, una muestra del compromiso de la cooperativa con la modernización, la innovación y el futuro del sector agro ganadero".

Actividad que sitúa a la cooperativa zamorana como "uno de los mayores fabricantes de España y de Europa, con capacidades de almacenamiento de materias primas en la central (instalaciones de Moraleja del Vino) de más de 600 millones de kilos, más toda la estructura comarcal y también la colección de otras cooperativas muy importantes que están muy vinculadas a nosotros, con lo cual esa capacidad de gestión es también muy importante".

Rafael Sánchez Olea y Leoncio Viejo junto a la placa en homenaje a los socios fundadores / Víctor Garrido

Este dinamismo se está viendo reforzado durante el presente ejercicio. En los seis primeros meses de 2026, la fabricación de alimentación animal registra un crecimiento superior al 13 % respecto al mismo periodo del año anterior, lo que confirma la tendencia de incremento de la actividad y permite afrontar el ejercicio 2026 con unas perspectivas positivas para la cooperativa y sus socios.

Sánchez Olea se ha referido a las inversiones de Cobadu, en buena parte centradas en los últimos años a la reconstrucción de las áreas de la fábrica que se quemaron en el incendio de septiembre de 2020 que arrasó seis naves con el contenido de 55 millones de trigo y cebada, dos millones de alfalfa y un millón y medio de fertilizantes. "Hemos dedicado a reconstruir y adaptar todo el sistema de estas instalaciones para correr los menos riesgos posibles de incendio. También se han ido sustituyendo y armonizando todas nuestras instalaciones fabriles y hemos potenciado muchísimo toda nuestra estructura comarcal, que es muy potente".

Modelo

Sánchez Olea ha incidido en el proceso de adaptación de la cooperativa a la nueva realidad del sector agropecuario. "El modelo cooperativo ha cambiado mucho, porque en los años 80 nuestros socios eran pequeños agricultores y ganaderos. Si echamos la vista atrás, vendíamos un millón doscientos mil lechones al año que se producían en todos los pueblos, cada uno tenía 15 ó 20 cerdas. Y todo eso nos ha desaparecido, hoy en día es todo lo contrario. Pero por encima de todo, el motor principal de la cooperativa siempre ha sido satisfacer las necesidades de nuestros socios".

En cuanto a proyectos de futuro, el director general ha destacado la puesta en marcha de una nueva línea de fabricación de piensos dentro de la actual Fábrica 3, que aumentará la capacidad productiva, respondiendo al crecimiento de la demanda de sus socios. Sin obviar "el proyecto más ambicioso que esperamos dar un impulso ahora, cuando ya se constituya el Gobierno de Castilla y León, como es el Matadero Bajo Duero que se construirá en Fuentesaúco. Lo necesitamos porque nosotros ya sacrificamos mil terneros por semana. Si las cosas van bien esperemos que esté en marcha en dos o tres años".

Desde la izquierda Rafael Sánchez Olea, Leoncio Viejo, Fernando Ántúnez y Rafael Sánchez Riesco durante la Asamblea General / Víctor Garrido

En cuanto a toda el área nueva de Cobadu, "hemos empezado primero la gasolinera, el taller de neumáticos ya está funcionando, el salón de actos y ahora intentamos trasladar todo el tema de servicios de zoosanitarios, fitosanitarios, seguros, telefonía y contabilidad y servicios exteriores en breve. A ello se suma un supermercado de mil metros "que tendrá todos los servicios y, en la medida que podamos, lo externalizamos, y el restaurante". Sánchez Olea avanzó que el supermercado puede estar operativo al final del verano.

Durante la Asamblea también se puso en valor el papel del cooperativismo "como herramienta fundamental para la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Cobadu ofrece a sus socios la mejor relación calidad-precio en los suministros, garantizando simultáneamente la disponibilidad de producto, su calidad y un precio competitivo, además de asegurar la comercialización de las producciones agrícolas y ganaderas y el cobro de las mismas. Un modelo que aporta estabilidad y seguridad a los socios y que explica el incremento continuo de la actividad cooperativa".

Incertidumbre

En su intervención de apertura, el director general, Rafael Sánchez Olea, puso de manifiesto los importantes retos que atraviesa actualmente el sector agro ganadero, haciendo referencia a la complicada situación del ovino, la ausencia de un plan específico para este sector, la incertidumbre en la agricultura derivada del incremento de los costes de producción —especialmente de los fertilizantes— y los bajos precios de los cereales, así como la difícil coyuntura del porcino de capa blanca provocada por la Peste Porcina Africana y sus efectos sobre los mercados internacionales. En este contexto, defendió que el cooperativismo constituye la mejor herramienta para afrontar estos desafíos desde la unión, la dimensión empresarial y la prestación de servicios a los socios.

El presidente de la cooperativa, Leoncio Viejo, tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que han hecho posible la historia de Cobadu: socios, trabajadores, miembros de los distintos Consejos Rectores, colaboradores y entidades que han acompañado el desarrollo de la cooperativa, con una mención especial a Florentino Mangas, presidente durante cerca de cuatro décadas y figura clave en la consolidación del proyecto cooperativo.

La Asamblea finalizó con un mensaje de confianza en el futuro, destacando que la fortaleza de Cobadu reside en la unión de sus socios y en un modelo cooperativo que continúa siendo un instrumento esencial para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, garantizar el suministro de productos y servicios con la mejor relación calidad-precio, asegurar la comercialización y el cobro de las producciones agrícolas y ganaderas, e impulsar el desarrollo económico y social del medio rural.