El camping de Puebla de Sanabria, también cerrado este verano

Con dos votos a favor del Grupo Socialista, cuatro votos en contra de los Grupos Popular, Futuro y No adscrito, y una abstención de Futuro decayó el pliego de licitación del contrato de servicios del camping “Isla de Puebla” presentado al Pleno extraordinario por el Equipo de Gobierno. El camping de Puebla de Sanabria, previsiblemente, estará cerrado este verano.

En el transcurso del Pleno extraordinario celebrado este jueves, el voto de calidad del alcalde José Fernández, deshizo el empate para aprobar el expediente y poder dar paso al debate y votación del único punto el orden del día. El expediente se prestó a confusión por parte de concejales de la oposición, si se trataba de una contratación de servicios o una concesión.

El contrato de servicios por dos años estipulaba el desembolso por parte del Ayuntamiento de 266.000 anuales, por un periodo de contratación de dos años, y un total de 533.000 euros con IVA. La concejala no adscrita, María Martínez, abrió el turno de intervenciones para señalar que “no puedo entender este batiburrillo de tramitar una contratación de servicios con una concesión pública, y que el Ayuntamiento se haga cargo del agua y de la luz”. En cuanto al precio “me parece absolutamente excesivo”. Señaló que “es un despropósito, se mire por donde se mire”.

Providencia

El portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso, señaló sumó el coste del servicio 532.004 y afirmó que “estas no son cifras realistas” además de “no sé por qué se hace por contratación de servicios y no se hace por concesión y que además el Ayuntamiento pague el agua y la luz, cuando siempre lo ha pagado el que se queda con ella”. Otro aspecto que le sorprendió son los 9 meses que el Ayuntamiento ha tardado en presentar el expediente cuando “la providencia de Alcaldía pidiendo información es del 26 de septiembre de 2025”.

María Martínez pidió que se explicara con claridad por parte de Secretaría, y así técnicamente la propuesta es “un contrato administrativo de servicios”, porque con el expediente de concesión administrativa “quedaba sin abrir este año”. El principal tema es el económico, ya que es el Ayuntamiento el que “paga” por el servicio y no al revés, un canon al Ayuntamiento.

El Teniente de Alcalde, Pedro Castronuño “en el contrato de servicios, el Ayuntamiento va a aportar el Ayuntamiento al adjudicatario” bien “a esa persona o a esa empresa para la gestión del campin”. Además es la Alcaldía la que se queda con la totalidad de los ingresos que genera el campin.

“Se va a la gestión” como clarificó el alcalde “en la memoria de explotación está todo lo que se ingresa”. Otra de las aclaraciones en que ahondó el alcalde es que este contrato es “transitorio” frente a la tramitación más larga de la concesión. Se ha tardado 5 meses en elaborar el estudio económico y de costes. Según las razones de esa tardanza ha sido “por las complicaciones” del anterior concesionario que no facilitó datos.