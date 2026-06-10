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El sector ganadero, "ignorado" por el Gobierno en el informe sexenal del lobo

Las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias remiten una queja al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Un ejemplar de lobo ibérico.

Un ejemplar de lobo ibérico. / Archivo

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M. J. Cachazo

Las cooperativas agroalimentarias de España y las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja, han denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha respondido a la queja formal que presentaron el pasado 5 de junio ante la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por «ignorar» al sector ganadero en el informe sexenal del lobo.

En una carta remitida y registrada ante este departamento, las organizaciones agrarias y las cooperativas mostraban su queja porque el Ministerio hubiera abierto la consulta pública del informe sexenal (período 2019-2024) relativo al lobo, sin notificarla por cauces institucionales al sector ganadero, que es uno de los afectados por las conclusiones jurídicas y de gestión que se derivan del informe.

Las organizaciones firmantes han advertido de que el trámite tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la gestión de las explotaciones ganaderas y recuerdan que España lleva ya más de un año fuera del plazo obligatorio para remitir el informe a la Comisión Europea.

«No pedimos que se paralice ningún procedimiento, pedimos que se nos informe y consulte como corresponde a nuestro papel de interlocutores legítimos del sector», señalan, a la vez que cuestionan que «la falta de respuesta del Ministerio aunque sea en forma de simple acuse de recibo, confirma el patrón de exclusión institucional que motivó nuestra queja».

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Además, reclaman que quede constancia en acta de la protesta formal por la exclusión del sector ganadero del trámite; un compromiso escrito de la Dirección General de garantizar canales de notificación directa para cualquier procedimiento ambiental con impacto ganadero y la convocatoria urgente de una reunión, previa a la validación del informe en la Conferencia Sectorial, para conocer el contenido exacto que el Ministerio tiene previsto remitir a Bruselas.

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