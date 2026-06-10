El sector ganadero, "ignorado" por el Gobierno en el informe sexenal del lobo

Las cooperativas agroalimentarias de España y las organizaciones agrarias COAG, UPA y Asaja, han denunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha respondido a la queja formal que presentaron el pasado 5 de junio ante la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por «ignorar» al sector ganadero en el informe sexenal del lobo.

En una carta remitida y registrada ante este departamento, las organizaciones agrarias y las cooperativas mostraban su queja porque el Ministerio hubiera abierto la consulta pública del informe sexenal (período 2019-2024) relativo al lobo, sin notificarla por cauces institucionales al sector ganadero, que es uno de los afectados por las conclusiones jurídicas y de gestión que se derivan del informe.

Las organizaciones firmantes han advertido de que el trámite tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la gestión de las explotaciones ganaderas y recuerdan que España lleva ya más de un año fuera del plazo obligatorio para remitir el informe a la Comisión Europea.

«No pedimos que se paralice ningún procedimiento, pedimos que se nos informe y consulte como corresponde a nuestro papel de interlocutores legítimos del sector», señalan, a la vez que cuestionan que «la falta de respuesta del Ministerio aunque sea en forma de simple acuse de recibo, confirma el patrón de exclusión institucional que motivó nuestra queja».

Además, reclaman que quede constancia en acta de la protesta formal por la exclusión del sector ganadero del trámite; un compromiso escrito de la Dirección General de garantizar canales de notificación directa para cualquier procedimiento ambiental con impacto ganadero y la convocatoria urgente de una reunión, previa a la validación del informe en la Conferencia Sectorial, para conocer el contenido exacto que el Ministerio tiene previsto remitir a Bruselas.