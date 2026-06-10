De Sayago a la "perla del Tirreno": El memorable viaje educativo de cuatro estudiantes de la Zamora rural

Fran nunca había montado en avión, "tenía muchas ganas y también algo de nervios". Tampoco Irina había volado, así que "cuando supe que iba a viajar de Italia me puse muy contenta". A Daniel una de las cosas que más ilusión le hacía era "viajar y conocer otro país". Para Diego era "una oportunidad muy especial" porque también se estrenaría con el avión y le parecía "increíble poder viajar a otro país por primera vez".

A sus 12 años, los cuatro alumnos de 6º de Educación Primaria del CRA Tierras de Sayago: Diego y Fran de Torrefrades, Irina de Torregamones y Daniel de Villar del Buey acaban de vivir la experiencia de su vida gracias a un viaje educativo junto a sus profesoras Lorenza Vaquero y Amaya Villafranca.

Este año el proyecto Erasmus + que desarrolla el CRA Tierras de Sayago (Colegio Acreditado Erasmus), ha llevado a los escolares sayagueses hasta la costa mediterránea, en Santa Marinella (Italia) del 10 al 16 de mayo, en lo que ha sido "una experiencia educativa que nunca voy a olvidar" escribe Daniel sobre la estancia que les permitió conocer un colegio italiano, "ver cómo estudian los demás niños y cómo es su vida diaria".

De Sayago a la "perla del Tirreno" | CEDIDA

Cuenta Fran que pudieron hacer "muchos amigos" y aprender "muchas palabras en italiano" o "jugar al voleibol". Para Diego, que estudia en un aula de cuatro alumnos en Torrefrades, era toda una novedad asistir a clases mucho más numerosas en el colegio de Santa Marinella, "me gustó mucho conocer cómo estudian y convivir con otros niños". Irina jugó un partido de fútbol y "recordaré siempre" el gesto de dejar la huella en una pared de pintura.

Vivencias que los escolares sayagueses han plasmado por escrito, animados por la profesora y coordinadora Erasmus, Nunci García, como un recuerdo perenne de esta experiencia educativa en Italia, donde también hubo tiempo para disfrutar de la playa de Santa Marinella, conocida como la perla del Tirreno. "Si tuviera que describir el mar con tres palabras diría que es increíble, impresionante y maravilloso" escribe Fran.

Y con la misma pasión describen los escolares su paso por Roma, el Coliseo, la Fontana di Trevi o el Vaticano. "Una de las cosas más impresionantes del viaje fue visitar Roma" evoca Irina. "Me parecieron sitios increíbles y fue muy emocionante verlos de verdad" expresa Daniel. Diego recomendaría la Fontana como "un lugar muy especial". Para Fran "fue muy emocionante conocer lugares tan famosos que solo había visto en fotos".

Los alumnos sayagueses en la costa mediterránea / Cedida

De vuelta a Sayago y con amigos nuevos, "un poco tristes porque nos habríamos quedado dos meses allí" confía Irina, llegó el momento del reencuentro con familias y compañeros, de compartir "recuerdos bonitos" y experiencias "inolvidables". "Si alguien nunca ha viajado al extranjero, yo le diría que vaya a Italia porque le va a encantar" zanja Fran evocando la semana en Santa Marinella y Roma gracias al proyecto Erasmus con una duración de tres años, que el curso pasado llevó a otro grupo de alumnos a una estancia en un colegio de Turquía y el próximo puede que sea Grecia el destino de la movilidad académica.

Un proyecto que abre la posibilidad de que escolares del medio rural puedan conocer una realidad y experiencia educativa muy diferente. "Los alumnos acuden a las clases, participan en actividades y juegos, colaboran en proyectos innovadores como robótica e informática y amplían sus contactos personales haciendo amigos con los que van a seguir teniendo relación" valora Nunci García.

Los alumnos del CRA Tierras de Sayago en Roma / Cedida

La profesora coordinadora Erasmus destaca también la implicación y colaboración de los padres en estos viajes educativos, asumiendo el "sacrificio" de "separarse de sus hijos durante unos días, pero sabiendo que van a disfrutar y es por su bien".

Y es así como el CRA Tierras de Sayago, un colegio de 33 alumnos, 11 docentes y cinco aulas –Muga, Fariza, Villar del Buey, Torregamones y Torrefrades– enclavado en la Zamora periférica, despoblada y envejecida, escribe una nueva página es su historia como centro educativo acreditado Erasmus. Certificado por la Unión Europea, el colegio tiene garantizado el acceso a fondos y subvenciones europeas hasta el año 2027 para realizar actividades internacionales. Los alumnos pueden realizar intercambios y estancias en otros países europeos, facilitando el desarrollo el conocimiento de otras culturas y la creación de redes de contactos. Y los docentes tienen acceso la formación y observación de buenas prácticas en otros centros, así como el aprendizaje de nuevas metodologías educativas que se aplican después en el aula.