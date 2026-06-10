San Vitero será el ariete de Zamora en la lucha contra la desertificación con su adhesión en un programa europeo

Los alumnos del programa mixto de formación y empleo forestal de San Vitero se han integrado en una red científica internacional cofinanciada por la Unión Europea bajo el programa Horizonte Europa. Las intervenciones selvícolas y de prevención de incendios que ejecuta el municipio aportarán datos clave para la investigación y la lucha contra la desertificación en la provincia de Zamora.

El Ayuntamiento de San Vitero (San Juan del Rebollar, San Cristóbal, Villarino de Cebal y El Poyo), cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa, Laura Vanesa Mezquita Mezquita, da de esta manera un salto internacional en la gestión de su entorno natural.

El programa mixto de formación y empleo forestal del municipio, que cumple su cuarto año consecutivo de desarrollo financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), se ha integrado con carácter oficial en el proyecto europeo ECHO (Engaging Citizens in Soil Science), una ambiciosa iniciativa de referencia continental dedicada a la investigación, la monitorización y la protección de la salud de los suelos.

Con la adhesión el equipo de 8 alumnos-trabajadores y el personal técnico del programa municipal se suman de forma activa a una red internacional de 16 entidades de primer nivel, alineadas con la misión Soil Deal for Europe. A través de las labores diarias de mejora forestal, desbroce y mantenimiento que realizan en San Vitero y sus pedanías (El Poyo, San Cristóbal, San Juan del Rebollar y Villarino de Cebal), los participantes recopilarán muestras y aportarán datos de campo valiosos que permitirán evaluar y comparar la calidad de los suelos en el entorno rural zamorano.

Sector forestal y ciencia

El proyecto ECHO es una ambiciosa estructura científica cofinanciada por la Unión Europea bajo el marco de Horizonte Europa, cuyo propósito es romper la brecha entre la ciencia y la ciudadanía.

El programa capacita a los trabajadores locales y ciudadanos mediante herramientas prácticas de recopilación de datos, permitiéndoles identificar sobre el terreno los puntos críticos para la conservación de la biodiversidad, la retención de nutrientes y la lucha contra la degradación del suelo forestal. "Integrar el programa de formación de San Vitero en una red europea como ECHO convierte al municipio en un nodo activo de investigación para la sostenibilidad ambiental", señalan desde la coordinación del programa mixto.

Del mismo modo, inciden en que "nuestros alumnos no solo aprenden a prevenir incendios o a realizar tratamientos selvícolas, sino que ahora entienden el impacto real de su trabajo a nivel biológico y contribuyen directamente a las bases de datos que guiarán las futuras políticas medioambientales de la Unión Europea".

Vanesa Mezquita, alcaldesa del municipio de San Vitero. | / Ch. S.

La participación en el proyecto ECHO enriquece el itinerario formativo de la especialidad de Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes que se imparte en el municipio. Los datos extraídos de las 80 hectáreas de terreno en las que actúa el programa mixto (zonas de fajas periféricas de protección contra incendios, áreas de poda de encinas y robles, e infraestructuras de extinción) servirán para analizar cómo afectan los tratamientos selvícolas y la presión climática a las primeras capas del suelo en el oeste zamorano.

Con esta alianza estratégica, el Ayuntamiento de San Vitero demuestra que los programas de empleo rural no solo cumplen una función esencial de inserción laboral —con el compromiso municipal de contratar al 50% de los alumnos al finalizar el taller— y de seguridad frente a incendios, sino que pueden posicionar a las pequeñas comunidades rurales en la vanguardia de la investigación y la protección del patrimonio natural europeo.

El programa mixto de formación y empleo 2026 de San Vitero se enmarca dentro del programa de "Prevención de Incendios Restauración Ecológica y Gestión Sostenible" financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con una ayuda de 114.579 euros, que van destinados tanto a sufragar los costes de las clases teóricas como los salarios de los ocho participantes, del 1 de febrero al 31 de julio de 2026.

Bajo la especialidad de "Actividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes" los participantes reciben una formación especializada y un empleo real a través de un itinerario de 900 horas, totales donde se combina la formación teórica y práctica en el aula y en el taller de trabajos reales sobre repoblación, tratamientos selvícolas y control de plagas, además de formación complementaria en búsqueda de empleo, sensibilización ambiental e igualdad de genero.

Entre las actuaciones que están realizando destaca la creación de un cortafuegos perimetral de 100 metros de ancho en los cascos urbanos, abarcando una superficie de 80 hectáreas. Además, plantarán 250 árboles autóctonos para la mejora de la masa forestal y ya se han podado robles y encinas.

Como novedad, se instalarán 50 cajas nido para aves insectívoras y se creará un semillero temporal de especies autóctonas para las futuras campañas forestales. En infraestructuras se acondicionarán las vías de acceso a puntos de agua esenciales para los dispositivos de extinción de incendios.