La producción de cereal en caída libre: COAG calcula que la cosecha en Zamora se reducirá un 30%

La producción de cereal en Zamora se reducirá un 30% en la presente campaña por las elevadas temperaturas y el precio de los abonos. En concreto, la organización agraria COAG estima que, este año, la cosecha alcanzará las 486.263 toneladas, frente a las 697.668 recolectadas en 2025 en la provincia.

La situación se repite en el conjunto de Castilla y León en la que, las lluvias al inicio de la sementera de cereal y las elevadas temperaturas de mayo y junio, han acelerado ha maduración del cultivo y han provocado el "hundimiento" de los rendimientos.

Así, COAG estima que la cosecha en el conjunto de la comunidad superará ligeramente los 5,5 millones de toneladas, con una rebaja del 34,4% en comparación con la del pasado año, que fue "histórica", y del 16,6% en relación a la media de los últimos seis años.

De forma especial, preocupa la merma de la cosecha de cereal en las provincias de Soria, Segovia y León, rebaja que será menor en Ávila, Palencia y Valladolid, mientras que "mejor aguantan el tirón" son Zamora, Burgos y Salamanca.

Al adverso escenario meteorológico registrado en los últimos meses, que tendrá una incidencia directa en la producción de cereal, COAG suma el incremento del precio de los fertilizantes, motivado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta situación ha provocado que numerosos agricultores hayan reducido o eliminado el abono habitual para evitar incurrir en pérdidas. En concreto, la organización agraria estima que el consumo de abonos en Castilla y León ha caído alrededor del 20% en relación a otras campañas.

Ante este escenario, el coordinador de COAG en Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha lamentado que, previsiblemente, la producción media no supere los 3.000 kilos por hectárea, por lo ha exigido la adopción de medidas para "salvar al sector". En el plano institucional, demanda que las ayudas estatales vigentes se prorroguen más allá de la fecha límite del 30 de junio.

Otra de las medidas que para COAG es necesario adoptar es la regulación y el control de las importaciones de cereal que entran en España, para evitar que estas partidas sin aranceles coincidan con la salida de la producción local y estrangulen los precios del grano nacional.

De forma paralela, la organización agraria ha instado a la Unión Europea a que garantice la estabilidad del sector agrario controlando el suministro de fertilizantes, fijado un tope al gasóleo profesional similar al que se aplicó con el gas y activando compras conjuntas ante la crisis derivada de la guerra de Irán.

Finalmente, ha reclamado que se cumpla de forma estricta la Ley de la Cadena Alimentaria y ha advertido de que la actividad relacionada con la producción de cereal es imprescindible para generar empleo y fijar población el medio rural.