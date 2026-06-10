El operativo de extinción de incendios en Zamora, al 50% a las puertas de la época de "peligro alto"

Trabajadores del operativo de extinción de incendios de la Junta en Zamora se han movilizado este miércoles para exigir más medios y más coordinación, ante un dispositivo mermado a la mitad, cuando tan solo faltan dos días para que el viernes 12 de junio arranque la época de peligro alto de fuegos forestales en Castilla y León.

Representantes de los sindicatos CC OO y CGT han mantenido una asamblea previa con los trabajadores del operativo, durante la que han podido constatar su “máxima preocupación” por la merma de efectivos y de medios que, a las puertas del periodo de mayor riesgo, cifran en un 50%.

Los trabajadores se han concentrado en las puertas del edificio de los antiguos ministerios de la capital zamorana en un acto de protesta por un operativo mermado y por la inacción de la Junta.

En la concentración, José Ramón Jiménez, representante de CC OO, recordó que el pasado año el operativo fue un “caos”, pero alertó de que en la presente campaña “la situación es peor” por la falta de medios y la desorganización del dispositivo, lo que genera además el “desánimo” de los trabajadores.

Por otra parte, reconoció que, en la actualidad, no estarían cubiertas alrededor del 50% de las plazas del operativo de extinción, aunque la situación varía en cada comarca zamorana. A modo de ejemplo, Jiménez precisó que de los 14 vehículos que deberían estar operativos, el pasado martes tan solo estaban disponibles seis, mientras que, de los tres helicópteros, falta uno y las cuadrillas helitransportadas en lugar de estar integradas por siete efectivos, tan solo cuentan con cinco.

Trabajadores protestan a las puertas del edificio de los antiguos ministerios en la capital. / Victor Garrido

En el caso de las cuadrillas terrestres faltan cuatro de las 15 totales que deberían integrar el operativo contra incendios en la provincia de Zamora. A un dispositivo de medios incompleto hay que sumar un “problema estructural importantísimo” por el ajuste de horas de las intervenciones en incendios realizadas en 2025, lo que ha obligado a “buscar a personal en las listas del paro” para formar las cuadrillas.

Los trabajadores tienen claro que “como haya incendios importantes no vamos a poder con ellos” por un operativo incompleto que, además, les obligará a asumir mayores riesgos en la primera línea de ataque.

El representante de CC OO también denunció en la concentración de los trabajadores que la provincia de Zamora “no puede permitirse el lujo” de que se repitan incendios como los que en 2022 calcinaron parte de la Sierra de la Culebra o los que el pasado año afectaron a Aliste o Sanabria. No obstante, aventuró que la situación podría repetirse con consecuencias más graves porque “la situación del operativo en Zamora es muy mala y existe un gran problema de comunicaciones”.

En este punto, remarcó que, en la actualidad, “no hay un sistema que garantice que las comunicaciones vayan a funcionar”, al margen de que las cuadrillas de tierra de empresas privadas se están negando a participar en el operativo porque la Junta no ha previsto gastos para cumplir la normativa de reducción de riesgos”.

A estas deficiencias, Jiménez sumó que “faltan cuadrillas de empresas públicas que todavía no están funcionando”, lo que agrava la situación de un operativo que precisa una dotación adecuada y urgente de medios.

Por último, incidió en que los incendios no solo afectan a zonas de monte, ya que también suponen un riesgo para los pueblos de Zamora porque “no se han tomado medidas para protegerlos”.