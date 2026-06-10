Luz verde a las concentraciones parcelarias de Bermillo de Sayago y Gallegos del Río

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este miércoles los procesos de concentración parcelaria de los municipios zamoranos de Bermillo de Sayago y Gallegos del Río. El presupuesto global destinado a la ejecución de ambos proyectos supera los 2,6 millones de euros.

En conjunto, ambas concentraciones parcelarias, beneficiarán a los cerca de 1.300 propietarios de las parcelas repartidas en una superficie que ronda las 5.300 hectáreas, que se dotarán de una red de caminos rurales que alcanza los 107 kilómetros de extensión.

En el caso de Gallegos del Río, el proyecto, declarado de utilidad pública y urgente ejecución, contempla una inversión de 1,48 millones de euros y afecta a los 603 propietarios de las parcelas ubicadas en 1.546 hectáreas.

La propuesta contempla la construcción y adecuación de una red de caminos de 54 kilómetros de extensión, que mejorarán los accesos a 129 explotaciones agrícolas, principalmente dedicadas al aprovechamiento de pastos y cultivos cerealistas, así como a otras de carácter ganadero, entre las que se encuentran 610 colmenas y 600 cabezas de ovino.

Por su parte, en Bermilo de Sayago, el proyecto integra una red de caminos de 53 kilómetros de extensión para dar servicio a los 698 propietarios de las fincas incluidas en las 3.749 hectáreas que se van a concentrar, donde se ubican 129 explotaciones agrícolas, dedicadas a pastos y cereales, y 44 ganaderas, destacando las 18 de ovino, que suman 6.852 cabezas y las 6 de bovino, con 352 cabezas. La inversión será de 1,15 millones de euros.

Con las actuaciones aprobadas para los dos municipios zamoranos, la Junta refuerza su compromiso con la mejora de las infraestructuras rurales y la ordenación del territorio, con el objetivo de incrementar la competitividad de las explotaciones, favorecer el relevo generacional y contribuir a la fijación de población en el medio rural.