El IES de Puebla despide con emoción a sus 25 graduados de Bachillerato y Ciclo Medio

Los 25 alumnos de Bachillerato y Ciclo Medio de Guía Medio Natural y Tiempo Libre han celebrado su fiesta de graduación, acompañados de sus familias y del profesorado del IES Valverde de Lucerna de Puebla.

18 alumnos de Bachillerato de Ciencias y Tecnología (7) y Humanidades y Ciencias Sociales (11) y los 7 de Guía del Ciclo Medio. Todos recibieron sus diplomas con mención especial a Unai Míguez Maldonado, matrícula de honor del curso.

La directora del centro, Elena Fernández, reconoció el esfuerzo de los alumnos y del profesorado “hemos dado todo lo mejor de nuestra parte”. Deseó a los alumnos “que lleguen donde quieran” en su futuro universitario.

Las palabras de la profesora del Ciclo Medio, Irene Sanabria, fueron las más aplaudidas. Usó una metáfora de vida y montañismo: “Llevad la mochila con poco peso para ir más ligeros” y “el tiempo en la montaña es cambiante, un sol deja paso a la tormenta”.

Y cerró con un consejo para dejarse guiar de hermanos mayores, padres, abuelos que ya han recorrido el camino “en un mundo donde imperaba la inteligencia natural”, “hacedles caso y dejaros guiar, ellos tienen las claves”.

Los alumnos resumieron su experiencia educativa, las afinidades con el profesorado y los compañeros de pupitre, los buenos y malos momentos a lo largo de estos 6 años de instituto y, especialmente, este último curso donde la palabra más dicha, oída y aprendida ha sido PAU.

Los estudiantes cerraron en el escenario con un baile, muy aplaudido por el auditorio.