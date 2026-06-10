El IES de Puebla despide con emoción a sus 25 graduados de Bachillerato y Ciclo Medio
Los estudiantes celebran su fiesta de graduación, en la que, además de recibir un diploma, han rememorado los momentos compartidos durante seis años
Los 25 alumnos de Bachillerato y Ciclo Medio de Guía Medio Natural y Tiempo Libre han celebrado su fiesta de graduación, acompañados de sus familias y del profesorado del IES Valverde de Lucerna de Puebla.
18 alumnos de Bachillerato de Ciencias y Tecnología (7) y Humanidades y Ciencias Sociales (11) y los 7 de Guía del Ciclo Medio. Todos recibieron sus diplomas con mención especial a Unai Míguez Maldonado, matrícula de honor del curso.
La directora del centro, Elena Fernández, reconoció el esfuerzo de los alumnos y del profesorado “hemos dado todo lo mejor de nuestra parte”. Deseó a los alumnos “que lleguen donde quieran” en su futuro universitario.
Las palabras de la profesora del Ciclo Medio, Irene Sanabria, fueron las más aplaudidas. Usó una metáfora de vida y montañismo: “Llevad la mochila con poco peso para ir más ligeros” y “el tiempo en la montaña es cambiante, un sol deja paso a la tormenta”.
Y cerró con un consejo para dejarse guiar de hermanos mayores, padres, abuelos que ya han recorrido el camino “en un mundo donde imperaba la inteligencia natural”, “hacedles caso y dejaros guiar, ellos tienen las claves”.
Los alumnos resumieron su experiencia educativa, las afinidades con el profesorado y los compañeros de pupitre, los buenos y malos momentos a lo largo de estos 6 años de instituto y, especialmente, este último curso donde la palabra más dicha, oída y aprendida ha sido PAU.
Los estudiantes cerraron en el escenario con un baile, muy aplaudido por el auditorio.
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