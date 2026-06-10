Un hombre de 70 años resulta herido tras salirse de la vía y volcar en Bermillo de Sayago

Un varón de unos 70 años ha resultado herido este martes tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en el término municipal de Bermillo de Sayago.

El aviso se recibió a las 14.33 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León, donde un alertante informó de que un vehículo se había salido de la carretera en el kilómetro 2 de la ZA-304 y había dado varias vueltas de campana.

Tras recibir la llamada, el centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos hasta el lugar del accidente.

A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor se encontraba consciente, aunque presentaba dolores como consecuencia del siniestro. Los efectivos sanitarios le prestaron asistencia en el lugar mientras se evaluaba su estado.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.