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Herido un ciclista tras colisionar con un turismo en Cobreros

El hombre, de unos 50 años, sufrió un golpe en la cabeza en un accidente registrado en la carretera ZA-L-2694

Carretera de Cobreros

Carretera de Cobreros / Cedida

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Alejandro García Benito

Un ciclista ha resultado herido este miércoles tras verse implicado en una colisión con un turismo en el término municipal de Cobreros. El accidente se produjo en el punto kilométrico 4 de la carretera ZA-L-2694 y obligó a movilizar a los servicios sanitarios y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, el aviso se recibió a las 20:10 horas. La llamada alertaba de un accidente entre un turismo y una bicicleta, en el que el ciclista había resultado herido tras sufrir un golpe en la cabeza.

Tras recibir la alerta, el centro coordinador dio aviso a Sacyl y la Guardia Civil de Zamora. Hasta el lugar se desplazaron los recursos movilizados para atender al afectado y realizar las actuaciones correspondientes.

Asistencia al herido

Los sanitarios prestaron asistencia al ciclista en el lugar del accidente, mientras los agentes de Tráfico se hicieron cargo de la intervención y de la recopilación de información sobre lo sucedido.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del herido ni sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión. Tampoco se han dado a conocer datos acerca de la posible evolución del afectado tras recibir atención médica.

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Las causas del accidente están siendo objeto de las actuaciones habituales llevadas a cabo por los agentes encargados de intervenir en este tipo de siniestros.

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