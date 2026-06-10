El desbroce para proteger los campos contra los incendios: un trabajo "de todos" cuyos frutos veremos "el año que viene"

Aunque el desbroce de los montes terminará en abril del año que viene, la Diputación ha destacado que ya se están realizando las primeras actuaciones en medidas de seguridad y que "posiblemente tengamos hechas más de 50 localidades", en palabras de Javier Faúndez, presidente de la Diputación. También ha destacado el convenio con Somacyl, que por un importe de tres millones de euros está encargada de gestionar la limpieza de las zonas de peligro durante el plazo mencionado. Es por eso que el presidente ha destacado que los resultados finales de este protocolo se verán en la temporada del año que viene.

En cuanto a los medios técnicos de gestión de incendios, Faúndez ha contabilizado nueve cuadrillas, además de la maquinaria pesada, donde ha destacado el bulldozer con el que se ha equipado la zona de Sanabria. También espera que a lo largo del año se reciba maquinaria para toda la provincia, circunscrita a la encomienda de gestión.

El presidente ha querido destacar que ayer, durante la sesión de investidura de Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, aprovechó para reunirse con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, con quien tendrá una videoconferencia en los próximos días para tratar la situación de la provincia durante la temporada de alto riesgo de incendios. También ha tenido una reunión con Protección Civil para estudiar programación en materia de prevención de incendios y mantenimiento.

Faúndez ha destacado la importancia de los anillos de seguridad, con los que se ha optimizado la labor de protección. Están desbrozando, pueblo a pueblo, las zonas de máximo peligro, y una de las principales ventajas de este protocolo es que "ahora los encargados saben dónde tienen que actuar", y "cuando van las cuadrillas a trabajar, ya no van donde les dice el alcalde", sino orientados por los planos y las aplicaciones con los que han sido equipados.

Asimismo, el presidente también ha pedido a los ayuntamientos que han querido entrar en la gestión y que tienen el modelo de ordenanza aprobado que ejerzan sus funciones para que los vecinos vayan ejerciciendo la labor voluntaria de desbroce, destacando que es "un trabajo que tenemos que hacer todos para que los perímetros de los pueblos sean lo más seguros posibles".

La postura de la oposición

Por su parte, el Grupo Socialista llevará al Pleno de la Diputación el próximo 12 de junio, día en el que comienza el riesgo alto de incendios, una serie de iniciativas con la intención de reforzar la prevención. El PSOE no considera viables las medidas propuestas en el Plan Infocal de la Junta de Castilla y León, porque consideran que la responsabilidad no debe recaer en los ayuntamientos, que no tienen los suficientes recursos humanos ni técnicos. Señalan que la legislación autonómica atribuye a la Junta de Castilla y León las competencias en materia de conservación de montes y extición de incendios, algo que desde la oposición no creen que se esté cumpliendo, ya que al estudiar el plan entienden que estas competencias se están descargando en los municipios.

Es por eso que la moción del Grupo Socialista plantea que la Junta asuma de forma íntegra las medidas de protección y extinción de incendios, así como la financiación suficiente para la redacción de planes municipales de emergencia, además de crear equipos de técnicos expertos que ayuden de forma continua a los pueblos más pequeños.

"No se puede exigir más obligaciones a los ayuntamientos mientras se les niegan los recursos necesarios para cumplirlas", señalan desde el Grupo Socialista.