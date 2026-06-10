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Capturada una serpiente de casi un metro en el interior del colegio de este municipio de Zamora

La Guardia Civil libera en el campo al reptil, que pertenece a una especie protegida y que es muy común en Tierra de Campos

Suelta de la serpiente capturada en el colegio en el entorno natural del pueblo.

Suelta de la serpiente capturada en el colegio en el entorno natural del pueblo. / Cedida

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M. J. Cachazo

La presencia de una culebra en el interior del colegio de Villarrín de Campos ha obligado a intervenir este miércoles a efectivos de la Guardia Civil, tras ser alertados por el Servicio de Emergencias 112.

De inmediato, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Manganeses de la Lampreana se desplazaron hasta Villarrín de campos. Uno de los agentes, que posee conocimientos en la manipulación de ofidios, capturó al animal que fue devuelto al medio natural.

Un guardia civil captura a la serpiente en el interior del colegio de Villarrín de Campos.

Un guardia civil captura a la serpiente en el interior del colegio de Villarrín de Campos. / Cedida

En concreto, como explicó la Guardia Civil, el reptil capturado en el centro escolar era una culebra de escalera, de casi un metro de longitud, y pertenece a una especie protegida.

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Además, este tipo de serpiente es muy común en la comarca de Tierra de Campos y tiene un alto valor ecológico, ya que es un aliado en la lucha contra las plagas de roedores e invertebrado que causan daños en las parcelas agrícolas.

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