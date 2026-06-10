Capturada una serpiente de casi un metro en el interior del colegio de este municipio de Zamora
La Guardia Civil libera en el campo al reptil, que pertenece a una especie protegida y que es muy común en Tierra de Campos
La presencia de una culebra en el interior del colegio de Villarrín de Campos ha obligado a intervenir este miércoles a efectivos de la Guardia Civil, tras ser alertados por el Servicio de Emergencias 112.
De inmediato, efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Manganeses de la Lampreana se desplazaron hasta Villarrín de campos. Uno de los agentes, que posee conocimientos en la manipulación de ofidios, capturó al animal que fue devuelto al medio natural.
En concreto, como explicó la Guardia Civil, el reptil capturado en el centro escolar era una culebra de escalera, de casi un metro de longitud, y pertenece a una especie protegida.
Además, este tipo de serpiente es muy común en la comarca de Tierra de Campos y tiene un alto valor ecológico, ya que es un aliado en la lucha contra las plagas de roedores e invertebrado que causan daños en las parcelas agrícolas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a Sanabria el robot desbrozador que protege a los pueblos de los incendios
- Los niños de Puebla reciben su Primera Comunión
- Lavanderas y pajaritas de las nieves: una introducción a la ornitología popular
- Cinco ayuntamientos zamoranos crean la primera asociación que garantice el control de las plantas de biogás
- Jorge Corral, coordinador de 'Caracoles de Aliste': 'Zamora tiene una tierra y un clima ideal para la helicicultura
- Campaña de limpieza en el Lago de Sanabria: poca basura y mucha turbidez en las playas
- Unai Míguez Maldonado, joven de Mombuey, logra la Mención Especial de Moda en Arte Joven de Castilla y León
- Vertidos más de 60.000 litros de residuos de salmuera en una carretera de Sanabria