Dos senderistas, rescatados en la ruta del Tejedelo en Requejo de Sanabria

Dos senderistas fueron rescatados en la tarde del lunes por efectivos de la Guardia Civil, después de que se desorientaban mientras recorrían la ruta del Tejedelo en Requejo de Sanabria. Sobre las 17.00 horas, la central operativa de servicio de la Comandancia de la Guardia Civil recibió un aviso por el que se alertaba de que dos personas, un hombre y una mujer, se habían desorientado y no encontraban el camino de regreso al vehículo con el que se habían desplazado a la zona y que habían estacionado en un aparcamiento habilitado en la ruta del Tejedelo.

Los senderistas comunicaron a través del teléfono su ubicación aproximada, al objeto de facilitar su localización. De inmediato, se alertó a patrullas de servicio y efectivos del Puesto de Puebla de Sanabria de la Guardia Civil iniciaron la marcha a pie por la ruta para iniciar la búsqueda e intentar localizar a las dos personas que se encontraban perdidas.

Casi dos horas más tarde desde que la Guardia Civil recibiera el aviso de auxilio fueron localizados los dos senderistas en buen estado físico, aunque fueron acompañados por agentes de la Guardia Civil hasta el aparcamiento en el que habían estacionado su vehículo.

Por otra parte, la Guardia Civil recuerda la importancia de utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se puede compartir ubicación y posición con contactos de confianza y con servicios de emergencia, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de recibir consejos sobre seguridad.