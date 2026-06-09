Puebla de Sanabria aporta su experiencia como Destino Turístico Inteligente en un encuentro nacional

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha participado en la VII edición de Encuentro de Gestores Turísticos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, que se ha celebrado en Vitoria. El encuentro se ha desarrollado bajo el título "Personas que hacen destinos. La inteligencia del turismo" y ha congregado a más de 180 destinos turísticos de toda España.

El evento ha reunido durante tres jornadas a profesionales, responsables públicos y equipos técnicos vinculados a la industria, a la planificación, a la gestión y a la innovación turística, por lo que se ha consolidado como un espacio para intercambiar conocimientos, descubrir experiencias reales y seguir avanzando hacia modelos de destinos más sostenibles, conectados y orientados hacia personas.

La diversidad de territorios y la amplitud de casuísticas de los distintos destinos se han expuesto en las presentaciones y mesas redondas celebradas en el marco del encuentro, así como en las reuniones informales del networking y de la programación social ofrecida por el anfitrión.

"Cambio de rumbo"

Durante el encuentro, también se han presentado distintas prácticas en torno a los ejes del modelo Destinos Turísticos Inteligentes que, como adelantaron responsables de la Secretaria de Estado de Turismo experimentará un cambio de rumbo.

De hecho, a través de un modelo de "escucha activa" se pretende seguir evolucionando en la interacción de la diversidad de la y en la necesidad de diseñar políticas de servicio público ágiles, así como útiles para los distintos territorios.

De esta manera se pondrán en valor conceptos "imprescindibles" como el valor frente al volumen, la corresponsabilidad viajera, los códigos de acogida y la sostenibilidad social, sin olvidar la innovación, la gobernanza y gestión del dato de las plataformas tecnológicas como la PID de esta red, en la que el ayuntamiento de Puebla de Sanabria sigue trabajando junto a la Red de Destinos Turísticos, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo.