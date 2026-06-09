Nuevo avance en la concentración parcelaria de Carbajosa de Alba

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la concentración parcelaria de iniciativa privada de Carbajosa de Alba, dándose así un paso de gigante a uno de los proyectos más ambiciosos, necesarios e importantes para el pueblo ubicado dentro del Parque Natural de los Arribes del Duero y de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal.

Finalmente, de las tres alternativas contempladas se opta por la denominada “Eco Compatible”, que proyecta una concentración parcelaria en Carbajosa compatibilizando la mejora en las explotaciones agrarias y la producción agropecuaria con la conservación del medio ambiente. El análisis ha concluido que produce una pérdida de calidad medioambiental compatible con el entorno.

El proyecto incluye un inventario ambiental en el que se analiza en profundidad el medio (físico, biótico y socio económico), el paisaje y los factores ambientales que pudieran verse afectados, así como la identificación y valoración de los impactos derivada del estudio de las interacciones.

Con el fin de minimizar los efectos ambientales negativos, se propone una serie de medidas preventivas y correctoras que contribuirán a la integración ambiental de la concentración parcelaria. Además, se incorpora “la formación como elemento fundamental en la toma de conciencia de aquellos que van a seguir utilizando el medio rural para su explotación agraria y para perpetuar los valores que han permitido el mantenimiento de los recursos naturales y culturales”.

Carbajosa de Alba / Chany Sebastián

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta ha emitido un informe relativo a las afecciones al medio natural en el que se constata la no coincidencia territorial ni de afecciones indirectas con zonas húmedas de interés especial, árboles notables, montes de utilidad pública, montes protectores, zonas naturales de esparcimiento y propuestas de micro reservas de flora.

Se considera que las actuaciones proyectadas no supondrán afecciones significativas al Parque Natural Arribes del Duero, al Plan de Conservación del Águila Perdicera, al Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra ni a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, así como tampoco a los terrenos con la condición jurídica de montes no demaniales, a hábitats de interés comunitario no amparados por la Red Natura 2000, ni a lugares de interés geológico, flora y fauna protegida, ni al paisaje, siempre y cuando se apliquen las condiciones incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental.

La red básica de infraestructuras prevé la ejecución de 58 kilómetros y 421 metros de caminos de los cuales la mayoría se adaptarán a las trazas de los ya existentes: solo el 34% (concretamente 20.310 metros) serán de nuevo trazado en zonas de labor fuera de los Arribes del Duero. Se adaptarán sus rasantes a la topografía del terreno evitando grandes movimientos de tierras, procurando en los nuevos que sus trazados pasen lo más lejos posible de cursos de agua, evitando en cualquier caso itinerarios paralelos y próximos a ellos.

Como regla general, y siempre que sea compatible con la actividad agrícola, los caminos en terrenos clasificados como Zonas de Uso Compatible del Medio Natural se diseñarán con la anchura mínima posible al considerarse áreas de interés ecológico.

En el diseño del nuevo parcelario se promoverá la conservación de las márgenes de caminos, linderos, ribazos, paredes y muros de piedra, balsas, abrevaderos y alineaciones arboladas que desempeñan un importante valor ecológico y paisajístico, así como de otros elementos del patrimonio etnográfico tradicional propios de la comarca: pontones, fuentes, corrales y chozos. Si durante la ejecución de los trabajos se viera afectada alguna fuente, se procederá a su restauración o recolocación sin que se vea alterado el manadero (manantial). Así mismo no se permitirá la corta y eliminación de ningún ejemplar de arbolado con un diámetro superior a 15 centímetros sin previa autorización y marcado de los agentes de Medio Ambiente.

En cuanto a aquellas fincas de cultivo en situación de abandono que se sitúen en zonas marginales, de difícil accesibilidad, con riesgos de erosión u otros posibles impactos ambientales, se clasificarán como de usos forestales. Se prestará especial atención a las áreas de cortineo, donde los pies de arbolado se disponen longitudinalmente, procurando unir varias parcelas completas en una sola.

Concentración parcelaria Carbajales de Alba / Cedida

En cuanto a las vías pecuarias se evaluará la posibilidad de obtener trazados más adecuados al carácter de corredores ecológicos, estudiando la posibilidad de obtener trazados alternativos a las carreteras sobre los que algunos tramos se asientan y evitar la inclusión de los caminos de concentración dentro del dominio público pecuario, salvo que estos tengan carácter tradicional.

En cuanto al patrimonio cultural y arqueológico habrán de salvaguardarse los yacimientos de “La Nostosa”, “La Torre”, “Peña el Cuervo” y “San Antón”.

La concentración parcelaria de iniciativa privada de Carbajaosa de Alba fue solicitada por el Ayuntamiento de Villalcampo en representación de 81 propietarios el 7 de junio de 2022, realizando el Estudio Tecnifico Previo los ingenieros Jesús Calvo y Francisco Martín.

Carbajosa de Alba cuenta con una superficie de 1.503,2455 hectáreas (23,28% del municipio de Villalcampo que suma 6.457 hectáreas). De ellas quedan excluidas 65 (43,20 de la zona peri urbana y 21,82 de la zona afectada por el río Duero) con lo cual se concentrarán 1.438,2146 hectáreas, que están disgregadas en 4.253 minifundios en manos de 363 propietarios que una vez reagrupados pasarían a convertirse en 1.271 fincas de reemplazo.

El presupuesto base de licitación de las obras de infraestructura rural se situarían en 1.502.893 euros destinados en su mayor parte a la red viaria. El Margen Bruto Agrario Anual en Carbajosa se incrementaría con la concentración parcelaria de 151.687 a 186.576 euros.