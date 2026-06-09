Montamarta rehabilita el tanatorio con 6 alumnos de un programa de empleo

Rehabilitar el edificio del tanatorio municipal de Montamarta. Este es el cometido de los seis alumnos seleccionados para el programa mixto de formación y empleo impulsado por el Ayuntamiento, que recibirán formación en el sector de la albañilería. El objetivo final del programa es favorecer la inserción laboral en el municipio de los seis desempleados, cuatro hombres y dos mujeres, seleccionados para participar en el programa denominado "Rehabilitación Tanatorio Municipal de Montamarta".

Los seis alumnos residen en Montamarta y, durante los nueve meses de duración del programa, podrán ampliar su formación y obtener dos certificados de profesionalidad, que les pueden abrir las puertas del mercado laboral. Una vez concluida la acción formativa, recibirán un certificado de operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización.

Los participantes trabajan en el desescombro del tanatorio. | CEDIDA

El segundo certificará los conocimientos aprendidos en operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. Además, el currículo incluye formación complementaria específica en prevención de riesgos laborales, orientación laboral, igualdad de oportunidades y sensibilización ambiental.

Jesús San Martín de María coordina el programa mixto de formación y empleo, mientras que las funciones de capataz y monitor de albañilería las desempeña Luis Miguel Hernández Rodrigo. La metodología del programa combina un 50 por ciento de formación teórico y práctica y el resto será trabajo real. Las labores prácticas se centrarán en la rehabilitación del tanatorio municipal de Montamarta. En concreto, los alumnos ejecutarán una reforma del edificio en diferentes fases. La primera se basa en el desescombro y en la redistribución de espacios para que el tanatorio sea diáfano y para "ganar amplitud".

No obstante, los alumnos también realizarán prácticas en otras zonas del pueblo, con la intención de que adquieran experiencia y que apliquen los conocimientos aprendidos en las aulas. Hasta el 31 de diciembre los alumnos desarrollarán las habilidades prácticas necesarias para demostrar la experiencia profesional adquirida. Esta combinación busca facilitar su futura inserción laboral en un sector que presenta una demanda activa de personal cualificado.

El programa cuenta con una financiación de 177.992 euros aportados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).