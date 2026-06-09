Otro “edificio singular” del medio rural zamorano, en la Lista Roja de Patrimonio

Un “edificio singular” del patrimonio zamorano, la Casilla de peones camineros de Fadón, perteneciente al municipio de Bermillo de Sayago, ha sido incluido en la Lista Roja de la Asociación Hispania Nostra, que engloba a aquellos inmuebles del patrimonio cultural español que corren un serio riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

La Casilla de peones camineros de Fadón es una edificación cuya propietaria es la Junta de Castilla y León, que en 2018 intentó su venta mediante una subasta pública, pero no se presentaron ofertas.

Su origen se remonta a 1852, cuando un Real Decreto, ordenó la construcción de casillas destinadas al alojamiento de los peones camineros, trabajadores responsables del mantenimiento y conservación de un tramo concreto de camino o carretera. Su presencia fue clave para garantizar la seguridad y el buen estado de las vías durante más de un siglo.

Estas construcciones incorporaban en su fachada y muros laterales rótulos informativos con las distancias a los principales núcleos de población del entorno. La norma era general era emplear en su construcción azulejos azules con letras blancas, convirtiéndose en un temprano ejemplo de señalización viaria y patrimonio gráfico.

Una de las fachadas del edificio en la que se aprecia su avanzado deterioro. / Cedida

Durante las últimas décadas del siglo XX la mayoría de estas casillas fueron demolidas o transformadas, desapareciendo con ellas una profesión ya extinguida. Las pocas que han sobrevivido son, en la actualidad, testigos silenciosos de la historia del trabajo en las carreteras y de una forma temprana de comunicación gráfica en el paisaje rural.

En el caso de la Casilla de peones camineros de Fadón se trata de una edificación de una sola planta con una superficie aproximada de unos 110 metros cuadrados, con vestíbulo común a dos viviendas.

Solían disponer de un huerto trasero compartido. Un elemento singular de la casilla de Fadón es que sus rótulos informativos no están realizados en azulejería como era habitual sino mediante esgrafiado, una técnica menos común que refuerza su singularidad como pieza de patrimonio gráfico rural.

En la actualidad, presenta un notable deterioro por su estado de abandono. En concreto, según detalla la Asociación Hispania Nostra, el estado de conservación del edificio es deficiente, con desprendimientos en la parte de la fachada y en el tejado.

Además, la rotulación se encuentra prácticamente perdida en uno de sus muros laterales. El edificio está considerado como “singular” y es una de las pocas construcciones que aún permanece en pie de la antigua red de casillas de peones camineros.