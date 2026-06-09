El deterioro de la Casilla de Peones Camineros de Fadón, a debate en las Cortes de Castilla y León

"La Junta no puede permanecer impasible mientras se deteriora un elemento de su propiedad, que forma parte de la historia de nuestras carreteras y de nuestro medio rural”. Con estas palabras, los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han recriminado a la Administración regional, el "preocupante estado de conservación" de un edificio singular, la Casilla de Peones Camineros de Fadón, ubicada en el municipio de Bermillo de Sayago, que recientemente ha sido incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra.

Por este motivo, los procuradores del PSOE en las Cortes regionales, Javier García Martín, Jesús Iñaki Gómez Domínguez y Patricia Martín Guerra, han registrado una batería de preguntas dirigidas a la Junta para conocer qué actuaciones tiene previstas sobre la Casilla de Peones Camineros de Fadón.

Con la iniciativa parlamentaria, el PSOE también pretende aclarar si el Gobierno autonómico tiene previsto actuar para evitar el deterioro progresivo del inmueble y si contempla algún tipo de protección específica para garantizar la conservación de un elemento histórico vinculado a la red viaria de Castilla y León.

Los socialistas recuerdan que estas construcciones fueron creadas a mediados del siglo XIX para albergar a los peones camineros encargados del mantenimiento y conservación de las carreteras, desempeñando un papel fundamental en la seguridad y conservación de las comunicaciones durante décadas.

Rótulos singulares

En el caso de la Casilla de Fadón, además de su valor histórico, presenta elementos singulares que aumentan su interés patrimonial. Entre ellos, el PSOE destaca la conservación de los rótulos realizados mediante técnica de esgrafiado, una solución poco habitual en este tipo de edificaciones y que la diferencia de otras construcciones similares existentes en la comunidad.

En la actualidad, según Hispania Nostra, el inmueble presenta un estado de conservación deficiente, con desprendimientos en la fachada, deterioro de la cubierta y pérdida parcial de los elementos identificativos originales.

En este sentido, el procurador Javier García Martín ha señalado que “estamos ante un elemento patrimonial modesto, pero enormemente representativo de nuestra historia y de la evolución de las comunicaciones en el medio rural. No todo el patrimonio son grandes monumentos; también debemos proteger aquellos bienes que explican cómo vivían y trabajaban generaciones enteras de castellanos y leoneses”.

Además, ha lamentado que “una vez más tenga que ser una entidad como Hispania Nostra la que llame la atención sobre el abandono de un bien propiedad de la propia Junta de Castilla y León”, y ha añadido que “resulta incomprensible que la Administración autonómica permita que un inmueble de su titularidad continúe deteriorándose año tras año, sin adoptar medidas mínimas de conservación”.

Protección

Del mismo modo, ha defendido que “la protección del patrimonio no puede limitarse a los grandes proyectos o a las declaraciones institucionales. También pasa por conservar elementos vinculados a la memoria del mundo rural y de los servicios públicos que vertebraron nuestro territorio durante generaciones”.

Desde el PSOE de Zamora recuerdan que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico y establece la obligación de proteger y apoyar estos bienes culturales.

Por los motivos expuestos, los procuradores socialistas consideran necesario que la Junta aclare cuál es su hoja de ruta para este inmueble y si está dispuesta a adoptar medidas concretas que eviten su desaparición definitiva, a la vez que matizan que "la inclusión de la Casilla de de Peones Camineros de Fadón en la Lista Roja debe servir como una llamada de atención", ante la que la Junta "no puede permanecer impasible", especialmente cuando se trata de un edificio de su propiedad.