"En Alcañices me quedo", el pueblo que ofrece oportunidades a la comunidad migrante

Casi dos de cada diez residentes en Alcañices poseen nacionalidad extranjera. La comunidad migrante representa el 16,5% en la cabecera de Aliste, el segundo núcleo rural con mayor porcentaje de toda la provincia según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística del año 2024. Por entonces, Amine ya llevaba 12 años en la villa. De nacionalidad marroquí, este ingeniero mecánico que domina cinco idiomas (francés, portugués, español e inglés, además de "un poco" de mandarín) abandonó Marsella para labrarse la vida como emprendedor. Tras él vinieron su esposa y su hijo de un año. Llegó, se estableció y dice que "aquí se queda". No es el único.

Su historia de vida –junto a la de Jennifer (Colombia) y Andrés (Venezuela)– ayuda a definir la realidad social de un municipio, de una comarca y de una Raya alistana que confía su futuro a estas comunidades. Un beneficio mutuo no exento de retos que han compartido con los ocho alumnos del máster de Antropología Aplicada de la Universidad del Norte de Texas dentro del programa internacional "Praxis humana: antropología en acción en la frontera ibérica".

A través de la técnica del grupo focal, sus experiencias suponen una oportunidad para adentrarse en dos realidades enfrentadas con la férrea política migratoria implantada por el Gobierno de Estados Unidos como telón de fondo. Llegado el turno de preguntas, la primera lanzada al aire no puede ser más reveladora acerca de las preocupaciones de la población estadounidense: el permiso de asilo. El resto, desde el derecho a la sanidad o la educación pasando por la convivencia, no hacen más que evidenciar dos fronteras diametralmente opuestas.

Al fondo, alumnos estadounidenses en el grupo focal / E. V.

En el caso de Jennifer, a su llegada en el año 2023 solicitó una protección internacional que le fue denegada "porque el conflicto de guerrillas en Colombia no está reconocido, a diferencia de Venezuela". Inmersa en la regularización extraordinaria, llegó huyendo de las amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (las FARC) como hermana de un desaparecido durante cerca de 24 años. Su cuerpo fue finalmente identificado en el año 2023, cuando ella ya había cruzado el Atlántico.

La familia se dispersó apostando ella y su marido por probar suerte en España. Su hija llegaría un 22 de julio de 2025: "Estuvimos dos años y tres meses separados de ella. Fue durísimo". El periplo hasta recalar en Alcañices no fue, ni mucho menos, sencillo. El matrimonio pasó tangenciamente por Madrid, Alicante y Gandía donde "los pisos estaban imposibles" con contratos de nueve meses "porque durante el verano en unos días ganan lo que en un mes". La única alternativa económicamente viable se convirtió en una aliada para los deseos personales de la propia Jennifer.

"Como mi familia es del campo, yo siempre he querido vivir en un pueblito", reconoce. La búsqueda a través de Internet se prolongó hasta dar con la Fundación Talento 58 que ha logrado censar a más de 1.200 familias en toda España. La fecha de su llegada a Aliste no se le olvida: un 4 de julio. Tras una breve estancia en Villarino Tras la Sierra, terminaron por asentarse en Alcañices para regentar su propio negocio de frutería y pescadería.

A la actividad asistieron varias vecinas de la villa / E. V.

Esta titulada en Contaduría Pública ha logrado cumplir su deseo de comenzar a estudiar el Grado en Derecho, al tiempo que administra un grupo de WhatsApp por el que ofrece asesoramiento administrativo gratuito para obtener la regularización. Una iniciativa nacida del convencimiento de que "la piedra en el zapato para los migrantes es la propia comunidad", que llega a cobrar "verdaderas barbaridades" por ayudar a cumplimentar trámites o "simplemente por concertar una cita para empadronarse. Eso no se puede tolerar".

Estas dos unidades familiares se traducen en nueve vecinos más para la villa alcañizana, gracias a la hija de Jennifer y a los cuatro de Amine, tres de ellos nacidos ya en Zamora. Orgulloso, no duda en sacar el móvil para enseñar la última actuación de su pequeña durante la gala de clausura del curso de la Escuela de Folklore La integración de los menores fue rápida y plena, si bien en el caso de Amine procura que pasen un par de meses al año en Marruecos para "que no pierdan el vínculo con sus raíces, costumbres y el idioma". Con todo, precisa que España está impregnada de los siete siglos de convivencia con "muchas palabras en árabe" como el propio topónimo de la villa, de origen árabe y derivado del término Al-kanis.

La escasa oferta deportiva para Andrés

Andrés apenas lleva un año residiendo en Ceadea, localidad alistana a la que arribó junto a sus padres. A punto de completar la Educación Secundaria Obligatoria, su sueño pasa por "descubrir mundo" con la vista puesta en Barcelona y en su amplia oferta deportiva: "Aquí la alternativa más cercana está en Bragança o Miranda do Douro".

Su llegada a España supuso un choque de realidad; en un día marcado por el apagón, el futuro de este joven de 17 años comenzó a prender en el mismo momento en el que pisó tierra en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El nerviosismo social durante las 12 horas de desconexión energética en la Península Ibérica descolocó a un Andrés acostumbrado a los continuos cortes de luz que en Venezuela pueden prolongarse "hasta dos semanas".

Con una perspicacia inusitada, muestra su interés por cursar estudios de Derecho o Locución Audiovisual para trabajar como actor de doblaje, no sin después interrogar a los alumnos estadounidenses por las salidas que ofrece la titulación de Antropología.

Su incorporación al IES "Aliste" reveló la enorme brecha con respecto al sistema educativo de Colombia, país en el que residió hasta los 15 años antes de hacer por segunda vez las maletas y del que también huyó por la inseguridad de sus calles. "El inglés ciertamente es muy básico", mientras que asignaturas como Economía "directamente no las tocábamos", reconoce. Como tampoco el análisis sintáctico o el Latín.