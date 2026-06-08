De Texas a Alcañices: estudiantes norteamericanos analizan la frontera entre Aliste y Portugal y su contraste con la de Estados Unidos y México

La porosidad de la frontera hispanolusa frente al creciente control fronterizo de Estados Unidos. La comparativa de dos realidades tan dispares es lo que ha atraído precisamente hasta Alcañices a ocho estudiantes de la Universidad del Norte de Texas con la intención de analizar la realidad de la Raya alistana y los retos sociales y migratorios a los que su población se enfrenta. Un programa de antropología aplicada al territorio planteado como un proyecto piloto con potencial de crecimiento.

El contraste entre ambas fronteras no es, ni mucho menos menor. El profesor de Psicología Social y Antrolopología de la Universidad de Salamanca y uno de los coordinadores del proyecto, Arsenio Dacosta, reconoce las diferencias "claramente notables" si bien, acotadas al tiempo presente porque "durante buena parte del siglo XX, la nuestra fue una frontera terriblemente cerrada" pese a contar con dos dictaduras ideológicamente afines. Era igualmente "una frontera muy violenta" frente a esa idea "romántica" del contrabando que dejó "mucha muerte y mucha represión". Quizá entonces, las similitudes podrían ser más plausibles.

Entonces, ¿por qué Alcañices? El proyecto "Praxis humana: antropología en acción en la frontera ibérica", desarrollado junto a la también profesora española del máster de Antropología Aplicada de la Universidad del Norte de Texas, Alicia Re Cruz, apostaba por un espacio rural, lo que desechó otras posibilidades como Ceuta y Melilla.

Su ubicación próxima a Portugal, unido a la evolución histórica de una frontera ahora desdibujada por el libre tránsito, más hermanada y abierta a la población migrante lo convirtieron en el laboratorio de campo ideal. También a nivel poblacional la villa se reforzó como solución viable gracias a su evolución demográfica al alza (en contraste con buena parte de las localidades vecinas) consecuencia directa de la llegada y arraigo de la población extranjera, lo que está contribuyendo no solo a mantener los servicios básicos, sino a abrir nuevos negocios. Una realidad completamente antagónica a la dibujada en la frontera estadounidense.

El profesor de la USAL, Arsenio Dacosta, durante la sesión inaugural en la biblioteca de Alcañices. | CEDIDA

Esta colaboración, concebida como una experiencia piloto, pretende sentar las bases de lo que a futuro planean como una estancia de tres semanas que involucre a más instituciones educativas de la provincia de Zamora y el norte de Portugal. "Queremos crear algo más ambicioso y permanente".

La apretada agenda de ocho días en tierras alistanas se divide en sesiones matutinas más teóricas –abiertas a todo aquel interesado y en las que se analizará el patrimonio rayano o el asilo en España– para pasar ya por la tarde al llamado trabajo de campo. Las actividades incluirán la realización de un mapeo de la villa alistana, una especie de foto fija desde la perspectiva social, cultural y patrimonial.

Como salto cuantitativo, la extrema facilidad a la hora de cruzar la Raya les permitirá conocer de primera mano proyectos comunitarios como la de la asociación Palombar en Trás-os-Montes o las actuaciones en materia de protección medioambiental en Vimioso. También en la comarca, iniciativas como la Casa del maestro–Museo Antonio Álvarez como homenaje al creador de la famosa enciclopedia escolar o el programa de alfabetización digital promovido en la localidad de Rihonor de Castilla para que la población más longeva sortee esa brecha.

Explica Dacosta que este aprendizaje "más pegado al terreno" permite a los alumnos obtener una formación más especializada de la zona. El docente afincado en Alcañices fue precisamente el encargado de acercar a los alumnos estadounidenses la perspectiva histórica de la frontera hispano lusa y los desafíos del presente, pasando por las barreras culturales, idiomáticas y especialmente económicas.

También otras como la accesibilidad en unos pueblos en los que "en la década de los 90 y 2000 se comenzaron a construir aceras" convertidas en "verdaderos obstáculos" para personas con problemas de movilidad. O la "crítica" falta de vivienda habitable, lo que hace que pocos pueblos que no sean la cabecera de comarca cuenten con opciones para atraer a población migrante. Incidir en todos supone todo un reto que "daría para un libro".