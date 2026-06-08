Un hombre de 35 años resulta herido tras salirse de la vía con su vehículo en San Esteban del Molar

Un varón de unos 35 años ha resultado herido tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en la autovía A-6, a la altura del término municipal de San Esteban del Molar.

El aviso de la incidencia se recibió a las 16:04 horas, momento en el que se informó de un accidente de tráfico registrado en el punto kilométrico 251 de la A-6, en sentido A Coruña. Según los datos facilitados a los servicios de emergencia, un turismo se había salido de la calzada y su conductor precisaba asistencia sanitaria.

La persona afectada, presentaba heridas en un brazo. Ante esta situación, desde el centro coordinador se activaron los recursos necesarios para atender la emergencia y valorar el estado del herido en el lugar del siniestro.

Hasta la zona fueron movilizados efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, encargados de intervenir en el accidente y regular la situación en la vía, así como los servicios sanitarios de Sacyl para prestar asistencia al conductor. Por el momento no se han facilitado más datos sobre las circunstancias que provocaron la salida de vía ni sobre la evolución del herido tras recibir atención médica.

Intervención en un punto clave de la A-6

El accidente tuvo lugar en uno de los principales ejes de comunicación del noroeste peninsular, la autovía A-6, que conecta Madrid con Galicia y registra un importante volumen de tráfico, especialmente en periodos de desplazamientos de largo recorrido.

Las autoridades continúan recabando información sobre lo ocurrido mientras se completa la intervención de los servicios desplazados hasta el lugar del accidente.