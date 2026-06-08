La Diputación de Zamora instalará desfibriladores en 71 municipios para mejorar la atención en emergencias cardíacas

Con el propósito de fortalecer la seguridad sanitaria en los municipios de los entornos rurales, la Diputación Provincial de Zamora ha anunciado la instalación de Desfibriladores Externos Automáticos (DESA) en 71 municipios de la provincia. Estos dispositivos se colocarán en entornos estratégicos y de fácil acceso, con el objetivo de permitir una respuesta inmediata en situaciones de riesgo.

Esta medida responde a la necesidad de reducir los tiempos de respuesta en las localidades de menos de 2.000 habitantes, donde la gran dispersión geográfica y el grado de envejecimiento de la población hace que estos minutos de respuesta sean vitales. Con el objetivo de reforzar este proyecto, desde la Diputación no solo se contempla el suministro de estos dispositivos, sino que también se darán cursos para conocer el correcto funcionamiento de estos.

Este despliegue de material será posible gracias a una subvención directa de la Junta de Castilla y León. El presupuesto total es de 1.586.000 euros y los municipios elegidos tuvieron que seguir un proceso de selección basado en el número de habitantes de cada localidad, priorizando aquellas que se encontrasen dentro del límite de 2.000 habitantes.

Las 71 localidades son: Moraleja del Vino, Villapando, Puebla de Sanabria, Alacañices, Coreses, Santa Cristina de la Polvorosa, Morales de Toro, Corrales del Vino, Monfarracinos, Tábara, El Perdigón, Montamarta, Fariza, Gallegos del Río, Carbajales de Alba, Valcabado, Mombuey, Villalcampo, Melgar de Tera, Faramontanos de Tábara, Moreruela de los Infanzones, Figueruela de Arriba, Mahíde, La Hiniesta, Santa María de la Vega, Vega de Tera, Santa Croya de Tera, Castroverde de Campos, Barcial del Barco, Granja de Moreruela, Villanázar, Revellinos, Torregamones, Aspariegos, Argujillo, Villaseco del Pan, Bretocino, Villalobos, Olmillos de Castro, Losacino, Santa Eufemia del Barco, Villaveza del Agua, Matilla de Arzón, Morales de Valverde, Jambrina, Perilla de Castro, Pozuelo de Tábara, Maire de Castroponce, Valdescorriel, Manzanal del Barco, Tapioles, Alfaraz de Sayago, Uña de Quintana, San Miguel del Valle, Castrillo de la Guareña, Villaferrueña, Quintanilla de Urz, Quintanilla del Monte, Gamones, Vega de Villalobos, Casaseca de Campeán, Argañín, Vegalatrave, Villalonso, Cazurra, Villárdiga, Abezames, Molezuelas de la Carballeda, San Martín de Valderaduey, Quintanilla del Olmo y Matilla la Seca.