Cobadu cierra las juntas preparatorias de su asamblea general, que se celebrará el 11 de junio

La cooperativa Cobadu ha clausurado las juntas preparatorias previas a la celebración de la asamblea generar ordinaria, que se celebrará el día 11 de junio en sus instalaciones centrales. Las juntas preparatorias se han celebrado en las 13 comarcas en las que se estructura la cooperativa.

La ruta de las juntas preparatorias arrancó el pasado 26 de mayo en Plasencia y continuó por Benavente, Tierra del Vino, Peñaranda de Bracamonte, Vitigudino, Ávila, Rabanales, Salamanca, Sayago, Toro, Fuentesaúco, Villalpando y, finalmente, Ciudad Rodrigo, localidad salmantina en la que se celebró la última de las reuniones.

A lo largo de los diferentes encuentros, los socios han podido conocer de primera mano la evolución de la cooperativa, resolver dudas, intercambiar opiniones y participar en la elección de los delegados que representarán a cada comarca en la próxima asamblea general.

Socios de la cooperativa, en una de las juntas preparatorias celebradas en la provincia. / Cedida

Una vez finalizado el proceso participativo, Cobadu afronta ya una de las citas más importantes de su calendario anual.La asamblea general ordinaria reunirá el jueves 11 de junio a los delegados elegidos en las 13 comarcas, que serán los encargados de representar a los socios y participar en la toma de decisiones sobre los principales asuntos que marcarán la actividad y el futuro de la entidad.

La elevada participación registrada durante las juntas preparatorias pone de manifiesto el compromiso de los socios con su cooperativa y refuerza el papel de Cobadu como referente del cooperativismo agroganadero.

La asistencia y el interés mostrados en cada una de las reuniones reflejan la implicación de los productores y ganaderos en la vida de una entidad que continúa creciendo gracias al respaldo de sus socios.