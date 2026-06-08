Cinco incendios movilizan a los bomberos de la Diputación de Zamora durante el fin de semana

Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora han afrontado un fin de semana de intensa actividad con cinco intervenciones en diferentes puntos de la provincia.

La última actuación tuvo lugar durante la tarde del domingo entre las localidades de Fermoselle y Cibanal. A las 18:36 horas, varias llamadas al Centro de Emergencias Castilla y León 112 alertaron de una gran columna de humo visible en la zona. Los bomberos del Parque de Bermillo de Sayago comprobaron que se trataba de un incendio de vegetación y trabajaron junto a un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre y dos medios aéreos de la Junta de Castilla y León para extinguir el fuego.

La actividad había comenzado en la madrugada del sábado. A las 05:48 horas, una dotación del Parque de Benavente acudió a Villanázar por el incendio declarado en una vivienda. El fuego causó daños materiales y en el operativo colaboró la Guardia Civil.

Actuaciones en Sayago y Cazurra

Ese mismo día, pasadas las 16:30 horas, varias llamadas alertaron de un incendio en una vivienda de Cabañas de Sayago con riesgo de propagación a inmuebles cercanos. Los bomberos de Bermillo de Sayago y de la Zona Centro de Zamora lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran otras construcciones.

Durante la mañana del sábado también fue necesaria una intervención en Moral de Sayago, donde los efectivos extinguieron otro incendio sin que se produjeran daños personales ni materiales de consideración.

La quinta salida se produjo en Cazurra alrededor de las 19:00 horas. Los bomberos del Parque Zona Centro actuaron en una vivienda donde ardía una pila de leña, evitando que el fuego se extendiera al resto del inmueble.

La coordinación entre bomberos, Guardia Civil, agentes medioambientales y medios de extinción permitió resolver todas las incidencias sin que se registraran víctimas ni daños de gravedad.