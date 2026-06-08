Villalpando busca cartel para San Roque

El Ayuntamiento de Villalpando ha convocado el concurso para la realización del cartel de las fiestas de San Roque, cuyo ganador será la imagen de los festejos de este año y recibirá un premio de 250 euros.

Los interesados en participar pueden presentar un máximo de dos obras por persona. El trabajo será de temática libre, en blanco y negro, en formato A3 y deberá presentar el siguiente texto: "San Roque 2026, Villalpando".

Además, desde el Consistorio se recuerda que los trabajos no pueden estar firmados y, para su identificación, deberán llevar un lema en el reverso del cartel, que se repetirá en el sobre donde se presente y en el que aparecerán los datos de identificación del participante para poder contactar en caso de ser el ganador. Por su parte, el Ayuntamiento de Villalpando recuerda que "aquellas obras que se realicen en su totalidad con IA serán rechazadas".

Las obras se pueden presentar hasta el próximo 3 de julio. Los distintos carteles se entregarán en el Consistorio, en horario de oficina, y deberán cumplir todos los requisitos. Una vez elegido el cartel que representará las fiestas, el resto de participantes tendrán un plazo de dos meses para recoger sus obras, en caso de no hacerlo, estas podrán ser destruidas por el Ayuntamiento.