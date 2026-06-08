Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes despide un curso de aniversario: 35 años difundiendo la música tradicional

La Escuela de Folclore de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos ha cumplido 35 años de intensa e incesante labor convertida, por méritos propios y de quienes han regido y apoyado sus destinos, profesores y alumnos, el alma, corazón y vida de la recuperación y puesta en valor del folclore popular de la Raya de España y Portugal cumpliendo con creces, sin prisas, pero sin pausas, el objetivo para el que fue creada allá por un ya lejano año 1991.

La emigración y el éxodo rural masivo de los años sesenta y setenta del siglo XX había traído consigo una más que preocupante y caótica década de los ochenta donde el folclore tradicional tocaba fondo y los gaiteros, dulzaineros, danzantes y tamborileros brillaban por su ausencia hasta el punto de llegar a situarse prácticamente al borde del precipicio de la extinción. Encontrar un gaitero o dulzainero para animar una fiesta era casi una tarea imposible hasta que llegaba para revertir la situación el denominado fenómeno de "música sin fronteras".

Siete lustros han servido para que las nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes hayan vuelto a sentir como algo propio aquellas costumbres y tradiciones que, heredadas de sus ancestros, padres y madres, abuelas y abuelos, ellos mismos se encargan ahora de transmitir con orgullo a las nuevas generaciones como gaiteros, dulzaineros y tamborileros.

Muestra de ello es que el claustro de profesores de este último ciclo formativo ha estado formado por muchos de aquellos que en Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes aprendieron lo que ahora enseñan a sus alumnos: Lucía Fuentes Esteban de San Juan del Rebollar (baile tradicional), Belén Manjón Lorenzo de Pobladura de Aliste (percusión), José Juan Mezquita González de Riofrío (gaita de fole), Marcos García Rodríguez (dulzaina), Ricardo Pérez Castro (pandereta y pandero), Pedro del Río Bermúdez de Fornillos (flauta y tamboril) y María Alonso Garrido de Mahíde (indumentaria tradicional).

Entre los meses de octubre y junio han participado en las clases un total de 95 alumnos que con una media de tres actividades cada uno se transforma en 285 matrículas, procedentes de 19 pueblos: San Blas, Pobladura, Figueruela de Arriba, Rábano, Nuez, San Juan del Rebollar, Alcañices, Palazuelo de las Cuevas, Viñas, Villarino de Manzanas, Tolilla, San Martín del Pedroso, Rabanales, Gallegos del Campo, San Vicente de la Cabeza, Zamora, Grisuela, Castro y Trabazos.

Actividades en verano

Una vez que la escuela de folclore ha cerrado sus aulas, con el verano a la vuelta de la esquina, a partir de ahora le tocará el turno al grupo de coros y danzas de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes que un año más está siendo uno de los más solicitados para llevar el folclore alistano y trasmontano por diferentes fiestas patronales de pueblos de toda la provincia de Zamora animando alboradas, rondas, misas, procesiones y tardeos de bailes llanos.

La primera cita será el próximo día 13 de junio en el encuentro internacional del río Manzanas que se celebrará en Quintanilha. En julio el grupo de baile estará el 3 en la Virgen de la Salud en Alcañices y el día 4 en el XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba en Valer de Aliste.

Como ya es habitual en los últimos años Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes celebrará su festival de folclore que este año coincidirá con el día 8 de agosto contando como grupos invitados con la agrupación folclórica "Señora de la Sierra" de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real (donde los alistanos devolverán visita en septiembre) y los Pauliteiros de Miranda de Asociación Mirandanças de Miranda do Douro en Portugal.

Profesores y alumnos ofrecieron en la Plaza Mayor de Trabazos de Aliste un amplio repertorio de lo enseñando por unos y aprendido por los otros con un charro de Cerezal de Aliste con flauta y tamboril, la jota de pinto de dulzaina, Galandum o Adelaida. Treinta y cinco años han dado para mucho y Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes han visto reconocida su labor con diferentes galardones como la "Excelencia de Frontera" de la Junta de Castilla y León, concedido en 2009; "Cultura Tradicional" de la Fundación Caja Rural de Zamora en el año 2011 y "Patrimonio Cultural Tierras de Zamora", que le concedió la Diputación de Zamora en 2018.

Entre sus bondades está la de ser la escuela de folclore rural más antigua de la provincia de Zamora solo superada en la capital por en Consorcio de Fomento Musical.

Aulas de Música está presidida por Miguel Bermúdez Bermúdez de Trabazos, al frente de una Junta Directiva integrada por Víctor Pérez Lorenzo de San Vitero (vicepresidente), María Elena Faúndez Mateo (secretaria), Jesús Pérez Fernández (tesorero), y Lucía Fuentes Esteban, María Teresa Bermúdez Faúndez, Rodrigo García Morán, Javier Faúndez Domínguez, Arsenio Fidalgo Fernández, Victorina Domínguez Méndez y Begoña Bermúdez Faúndez (vocales) y Santiago Bermúdez Revellado, que es vocal de honor.