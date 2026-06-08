Agricultores zamoranos trasladan a la Guardia Civil su preocupación por robos en el campo, especialmente en La Guareña

Existe preocupación entre los agricultores zamoranos por los robos en el campo, de forma muy especial en la comarca de La Guareña donde se han incrementado en los últimos dìas. Y así lo han trasladado responsables de la organización agraria UCCL Zamora durante una reunión con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, donde también ha estado presente el teniente coronel, Héctor David Pulido, la capitán Elisabel Sinde y el coordinador del equipo ROCA Jose Luis Marino.

Por parte de la UCCL acudieron su presidente en Zamora Antonio J. Rodriguez, junto a María Marcos y Jesús J. Mota. Desde la organización han trasladado la preocupación de los titulares de las explotaciones agrarias por el reciente incremento de este tipo de robos en pueblos de La Guareña y las perdidas económicas que les suponen. Se trata, en general, de robos de aperos, gasoil, material o baterías de riego. "Robos hay por todos los sitios, pero en comarcas como La Guareña, en la zona más cercana a la autovía, se están notando más, quizás porque los delincuentes lo tienen más fácil para escapar" apunta Antonio Rodríguez.

Por parte de la Guardia Civil se explicado el trabajo de vigilancia, además de precisar que la mayoría de los casos son bandas criminales organizadas que actúan en distintas provincias y que para combatir estos robos es muy importante la prevención.

Los representantes de los agricultores han reclamado "más dotación" de guardias civiles para incrementar la vigilancia sobre las explotaciones agrícolas, así como información "directa para que la gente esté alerta y sepa cómo actuar ante un robo o cualquier sospecha"·

El Equipo ROCA ha trasladado las medidas de seguridad dentro del Plan Activo contra los robos en las explotaciones agrícolas:

Protección física de Instalaciones de Riego Anclaje y Seguridad: Evitar dejar maquinaria, herramientas o motores en el campo o caminos al finalizar la jornada.

Almacenamiento Seguro: Trasladar los materiales de alto valor y los productos agrícolas una vez recogidos a naves cerradas o puntos seguros.

Blindaje de material: Asegurar motores, bombas de pozo, transformadores y pívots mediante el anclaje a bases sólidas y soldadura de puntos de acceso, dificultando la tarea a los ladrones.

Evitar Pautas Fijas: Variar las horas de visita a las fincas y los caminos de acceso para facilitar la vigilancia previa por parte de los delincuentes.

Identificación de maquinaria: Marcar, fotografiar y anotar los números de serie de bombas de agua, grupo electrógenos y herramientas de valor para facilitar la identificación si son recuperados.

Control de combustible: No realizar acopios de gasoil en los lugares de trabajo.

Informar de sospechosos: Comunicar inmediatamente a la Guardia Civil (062) la presencia de personas o vehículos desconocidos.

Matriculas sospechosas: Anotar y facilitar los datos de vehículos extraños que circulen, especialmente en horario nocturno.

En caso de robo: No tocar nada ya que se pueden destruir pruebas.

Inmediatez en la denuncia: Denunciar inmediatamente a la Guardia Civil cualquier sustracción para que pueda iniciarse rápidamente la investigación.

UCCL valora positivamente el trabajo de la Guardia Civil y el Equipo ROCA, pero considera que algunos agricultores, en concreto en la zona de la Guareña, tienen una sensación de inseguridad. La Guardia Civil y el Equipo ROCA tienen relación continua y constante con los agricultores y ganaderos de la provincia, pero es muy importante denunciar y en todo caso informar a la Guardia Civil de los robos.

La denuncias se pueden hacer a través de distintos medios: