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Susto en Fermoselle por un incendio forestal, que ha calcinado cinco hectáreas de pasto y cereal

El uso de maquinaria durante las labores de siega en seco originaron el fuego, que obligó a movilizar a medios de extinción de Zamora y Salamanca

Bomberos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal.

Bomberos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal. / Cedida ELIF Z3

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M. J. Cachazo

Susto en Fermoselle. Un incendio originado en la tarde de este domingo ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de medios de extinción, ante la alerta de que las llamas se estaban propagando con celeridad en terrenos de pasto y cereal.

En el momento en el que en el estado Ruta de la Plata sonaba el pitido inicial del partido de fútbol entre el Zamora C. F. y el Villarreal B, en el que se ha impuesto en equipo rojiblanco, el Centro Provincial de Mando recibió, a las 18.30 horas, una llamada que alertaba de un incendio forestal originado entre las localidades de Cibanal de Sayago y Fermoselle.

El alertante explicó al Centro Provincial de Mando que el incendio estaba calcinando pasto y cereal y que se propagaba con gran rapidez, por lo que de inmediato se movilizaron medios de extinción de Zamora y Salamanca.

Vista aérea de los terrenos calcinados por el incendio forestal.

Vista aérea de los terrenos calcinados por el incendio forestal. / Cedida ELIF Z3

Desde tierras charras se desplazaron hasta Fermoselle 2 cuadrillas de tierra, una autobomba y 1 Agente Medioambiental y desde la provincia de Zamora se enviaron 2 Agentes Medioambientales, 2 helicópteros, 2 cuadrillas y 2 autobombas. Al dispositivo de la Junta de Castilla y León se unieron 2 dotaciones del parque de bomberos de Bermillo de Sayago y una pareja de guardias civiles.

Los primeros en llegar fueron 3 tractores, uno de ellos, el propietario de la finca "La Yagona", con un tractor con pala y seguidamente 2 tractores con gradas, que fueron los que sujetaron el incendio hasta la llegada de los medios de extinción.

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Apenas dos horas más tarde el incendio forestal pudo ser controlado y, según las primeras estimaciones, calcinó alrededor de 5 hectáreas. En principio, se baraja como posible causa, el uso de maquinaria agrícola para realizar labores de siega en seco.

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