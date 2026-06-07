Susto en Fermoselle por un incendio forestal, que ha calcinado cinco hectáreas de pasto y cereal
El uso de maquinaria durante las labores de siega en seco originaron el fuego, que obligó a movilizar a medios de extinción de Zamora y Salamanca
Susto en Fermoselle. Un incendio originado en la tarde de este domingo ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de medios de extinción, ante la alerta de que las llamas se estaban propagando con celeridad en terrenos de pasto y cereal.
En el momento en el que en el estado Ruta de la Plata sonaba el pitido inicial del partido de fútbol entre el Zamora C. F. y el Villarreal B, en el que se ha impuesto en equipo rojiblanco, el Centro Provincial de Mando recibió, a las 18.30 horas, una llamada que alertaba de un incendio forestal originado entre las localidades de Cibanal de Sayago y Fermoselle.
El alertante explicó al Centro Provincial de Mando que el incendio estaba calcinando pasto y cereal y que se propagaba con gran rapidez, por lo que de inmediato se movilizaron medios de extinción de Zamora y Salamanca.
Desde tierras charras se desplazaron hasta Fermoselle 2 cuadrillas de tierra, una autobomba y 1 Agente Medioambiental y desde la provincia de Zamora se enviaron 2 Agentes Medioambientales, 2 helicópteros, 2 cuadrillas y 2 autobombas. Al dispositivo de la Junta de Castilla y León se unieron 2 dotaciones del parque de bomberos de Bermillo de Sayago y una pareja de guardias civiles.
Los primeros en llegar fueron 3 tractores, uno de ellos, el propietario de la finca "La Yagona", con un tractor con pala y seguidamente 2 tractores con gradas, que fueron los que sujetaron el incendio hasta la llegada de los medios de extinción.
Apenas dos horas más tarde el incendio forestal pudo ser controlado y, según las primeras estimaciones, calcinó alrededor de 5 hectáreas. En principio, se baraja como posible causa, el uso de maquinaria agrícola para realizar labores de siega en seco.
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