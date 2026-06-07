El responso de San Antonio, ¿oración milagrosa o leyenda? / .

"Una rapacica del pueblo se perdió y la familia la "arresponsó" para pedir a San Antonio que regresara sana y salva. Le salió un hombre en el camino, de noche. Ella lloraba, pero él la tranquilizó y le prometió acompañarla a casa, protegiéndola de los peligros, como un perro que les salió en el camino. Llegaron al pueblo y se dirigieron a la casa de la niña. El hombre dio tres golpes en la puerta con la punta de su cayado. El cuarterón se empezó a abrir y cuando la rapaza se giró para darle las gracias, el hombre había desaparecido". Esta historia la cuenta Manuel Sanabria, de Figueruela de Abajo, un relato similar a otros que todos hemos oído alguna vez, de cómo mediante la oración del responso de San Antonio aparecían personas, animales y objetos perdidos.

En otras ocasiones los rebaños eran protegidos del ataque del lobo, como la historia narrada por María del Carmen Fraile, de Sejas de Aliste, sobre un pastor que estaba con su rebaño en el campo y sufrió el ataque de un lobo, que se llevó una oveja. El pastor se postró en el suelo, rezó el responso de san Antonio y, cuando levantó la vista, la oveja estaba delante de él sana y salva, y el lobo había desaparecido.

En ambas historias se aprecian tintes legendarios, un desconocido que guía a la niña hasta su casa y desaparece misteriosamente una vez cumplido su objetivo, dando a entender que es el propio san Antonio, o la oveja que reaparece delante del pastor sin que el lobo le haya causado ningún daño.

El responsorio de San Antonio es la oración que comienza con la frase "Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrados" y fue compuesto por el franciscano fray Julián de Spira en París, entre los años 1235 y 1240. Había recibido el encargo de componer un oficio rimado en honor a san Antonio de Padua, que había sido canonizado poco antes, en 1232. De ese oficio litúrgico se separó un fragmento que se convirtió en el famoso responso, que se popularizó al atribuirse al santo la capacidad para ayudar en casos de pérdida de personas, animales y objetos.

El responso de San Antonio, ¿oración milagrosa o leyenda? / .

El responso era muy popular en los pueblos, donde solía haber varias personas con una habilidad especial para rezarlo de la manera adecuada, consiguiendo una mayor eficacia. A ellas acudían familiares y vecinos a pedirles ayuda para encontrar lo perdido.

Solían responsar gratuitamente, aunque con frecuencia eran compensados con una hogaza de pan o algún otro regalo. Afirmaban que la oración debía rezarse con intensa fe y devoción, con tranquilidad, sin equivocarse en ningún momento, porque en caso de cometer algún error, era señal de que el objeto, animal o persona ya no aparecería o no lo haría con vida.

En Zamora, debido a la presencia continua del lobo, especialmente en las comarcas de Aliste, Sanabria y La Carballeda, se solía rezar también por los pastores como medida preventiva para responsar a las ovejas y que así estuvieran protegidas de los ataques del lobo. De ese modo, los pastores que pasaban la noche en su cabaña o al aire libre cuidando del rebaño, podían dormir tranquilos en la confianza de que éste era protegido por el santo.

Todavía hoy sigue habiendo gente que reza el responso a san Antonio para este tipo de peticiones y que confía ciegamente en él, aunque tal vez ya no abunden tanto como antes los responsadores expertos.

¿Es una simple superstición o se trata realmente de una oración efectiva? Desde un punto de vista religioso, se trata de una oración milagrosa que logra la intercesión del santo para que nos ayude en ese tipo de peticiones. Las personas que tienen fe en este responso no dudan en afirmar su efectividad y nombrar casos de éxito.

Pero desde otro punto de vista, también se podría hablar de una superstición de gran arraigo, transmitida de padres a hijos y que en muchos casos roza lo legendario, como en el supuesto antes comentado de niños extraviados a los que guía el propio san Antonio en persona hasta su casa.

El rezo del responso de san Antonio se llevaba a cabo en gran parte de España. Hay testimonios de esta práctica en las tres provincias de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), en Castilla, Extremadura, Galicia y Andalucía. Es posible que también se diera en otras zonas del país. Además, también era práctica común en Portugal y en varios países de Hispanoamérica.

Por otro lado, san Antonio de Padua era el patrón de los mozos en los pueblos zamoranos y numerosas localidades celebran su festividad el día 13 de junio, como Riofrío, Sarracín y Sejas en la comarca de Aliste, Torrefrades y Carbellino en Sayago, Villanázar en Benavente y los Valles, y Cerecinos de Campos en la Tierra de Campos. En estos y otros pueblos se llevan a cabo distintas actividades, como misas, procesiones, subastas de bollos, ofrendas y cantos del ramo de san Antonio.

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Mi agradecimiento a varios alistanos que han compartido conmigo sus conocimientos sobre este responso y las historias que han oído en sus pueblos: Manuel Sanabria y Pablo Sanabria, de Figueruela de Abajo; María del Carmen Fraile y Miguel Manías, de Sejas de Aliste; Obdulia Ríos, de La Torre; Pedro Gómez Turiel, de El Poyo; Modesto Domínguez, de Mahíde; y Esmeralda Folgado, de Abejera de Tábara.