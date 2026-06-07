El medio rural zamorano se entrega con devoción al Corpus Christi

La fiesta del Corpus Christi es una de las celebraciones más arraigadas en el medio rural de la provincia de Zamora. La devoción, el fervor religioso y, en algunos casos, los adornos florales impregnaron de solemnidad una fiesta en la que se vuelcan los vecinos, conscientes de la importancia de mantener las tradiciones en los pueblos como un símbolo de identidad que, además, refuerza los lazos de hermandad.

Aunque algunos pueblos zamoranos revivieron el pasado jueves el Corpus Christi con las tradicionales procesiones, en muchos la celebración se pospuso a este domingo, con la intención de favorecer la participación de los vecinos y de aquellos "hijos" que regresan a su tierra natal para compartir con familiares y amigos una tradición en la que se implican activamente.

Durante toda la jornada, numerosos pueblos zamoranos revivieron el Corpus Christi, celebración marcada por la solemnidad, el fervor y muchos momentos entrañables, como la bendición de los niños recién nacidos y de corta edad, tradición que se mantiene en localidades como Villalba de la Lampreana.

Bajo palio, algunos párrocos completaron el recorrido de las procesiones del Corpus Christi celebradas en pueblos zamoranos, en los que se montaron altares y se decoraron sus iglesias y calles con adornos florales para arropar al Santísimo, en un acto de fe y devoción que los mayores han logrado transmitir a las nuevas generaciones para preservarla.

Este es el caso de Fresno de Sayago, localidad en la que las mujeres de la asociación elaboraron una vistosa y colorida alfombra con pétalos de flores recogidos en sus propios jardines.

A pesar de que este año ningún niño ha recibido la Primera Comunión, Fresno de Sayago celebró la procesión del Corpus Christi, durante la que los vecinos renovaron su devoción.

Por el contrario, los pequeños que han recibido recientemente el Sacramento fueron los protagonistas de la celebración en otros pueblos de la provincia como Moraleja del Vino. Seis niñas y un niño volvieron a lucir los vestidos y trajes con los que recibieron la Primera Comunión y portaron entre sus manos cestas repletas de pétalos de flores, que esparcieron por las calles de la localidad durante la colorida y alegre procesión.

En Fermoselle los vecinos también se implicaron activamente en la celebración del Corpus Christi y portaron el palio bajo que el desfiló el párroco portando el Santísimo, desfile que fue amenizado con música tradicional.

Una de las localidades zamoranas que más intensamente vive la fiesta del Corpus Christi es El Perdigón en la que, como preludio, los vecinos decoraron con alfombras de flores el interior de la iglesia, un minucioso trabajo que aportó vistosidad a la celebración.

Ya por la tarde, los vecinos se reencontraron en las calles de El Perdigón para acompañar al Santísimo en la tradicional procesión, con la que fue clausurada una fiesta cargada de emoción y fervor religioso.