Llega a Sanabria el robot desbrozador que protege a los pueblos de los incendios

La ejecución de los desbroces preventivos de incendios en la comarca de Sanabria desarrollado por la Diputación Provincial han comenzado en el municipio de Hermisende, en sus dos primeras pedanías: Hermisende y Castrelos. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, tuvo la oportunidad de ver el trabajo de operarios y robot en Castrelos. La prioridad de este plan "es quitar monte". La institución ha suscrito la encomienda de gestión de este plan con la empresa pública Somacyl. La Diputación provincial ha destinado 3 millones de euros para estos trabajos en 433 pueblos, pertenecientes a 181 municipios principalmente de las zonas de Alto Riesgo de Incendio.

Los trabajos de limpieza de los anillos de seguridad impulsados por la institución provincial se han contratado a través de la empresa pública Somacyl se ejecutan con dos operarios y una máquina radiocontrolada "robot". La limpieza de monte comprende una franja perimetral de entre 100 y 150 metros de anchura alrededor de los pueblos que presentan mayor riesgo de incendio.

Uno de los operarios dirige al robot en una zona de difícil acceso.

Un oficial especialista en manejo de maquinaria mecánica manual y robot desbrozador dirige la máquina que opera de manera efectiva en zonas de monte cerrado y en zonas de pendiente donde es más arriesgada la entrada de maquinaria con conductor. La desbrozadora de radiocontrol se desplaza entre el monte bajo de forma homogénea triturando la vegetación más cerrada gracias a su cabezal de martillos que pulveriza el sotobosque.

Los vecinos de Castrelos han seguido de cerca el trabajo del robot esta semana pasada mientras los propios vecinos limpian algunas de las fincas de castaños más cercanos al pueblo. El plan incluía un trabajo previo de delimitación de la zona a actuar. En el caso de Castrelos está el perímetro del casco urbano y la zona de la carretera.

El alcalde de Hermisende, Jesús González Nieto, reconocía el trabajo que desarrolla el robot en Hermisende, el pueblo donde a mediados de mayo se abrieron las primeras franjas de este plan de seguridad de la interface de los pueblos y el bosque. Fincas situadas alrededor del casco urbano prácticamente estaban convertidas en una selva. En esas primeras fincas donde se ha actuado han quedado totalmente despejadas y accesibles, dejando ver pequeñas construcciones, de pajares y cuadras, en la periferia de los caminos.