Medio Ambiente
Llega a Sanabria el robot desbrozador que protege a los pueblos de los incendios
Hermisende y Castrelos se convierten en los dos primeros núcleos de la comarca con contar con el anillo de seguridad frente al fuego
La Diputación provincial ha destinado 3 millones de euros para estos trabajos en 433 pueblos
La ejecución de los desbroces preventivos de incendios en la comarca de Sanabria desarrollado por la Diputación Provincial han comenzado en el municipio de Hermisende, en sus dos primeras pedanías: Hermisende y Castrelos. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, tuvo la oportunidad de ver el trabajo de operarios y robot en Castrelos. La prioridad de este plan "es quitar monte". La institución ha suscrito la encomienda de gestión de este plan con la empresa pública Somacyl. La Diputación provincial ha destinado 3 millones de euros para estos trabajos en 433 pueblos, pertenecientes a 181 municipios principalmente de las zonas de Alto Riesgo de Incendio.
Los trabajos de limpieza de los anillos de seguridad impulsados por la institución provincial se han contratado a través de la empresa pública Somacyl se ejecutan con dos operarios y una máquina radiocontrolada "robot". La limpieza de monte comprende una franja perimetral de entre 100 y 150 metros de anchura alrededor de los pueblos que presentan mayor riesgo de incendio.
Un oficial especialista en manejo de maquinaria mecánica manual y robot desbrozador dirige la máquina que opera de manera efectiva en zonas de monte cerrado y en zonas de pendiente donde es más arriesgada la entrada de maquinaria con conductor. La desbrozadora de radiocontrol se desplaza entre el monte bajo de forma homogénea triturando la vegetación más cerrada gracias a su cabezal de martillos que pulveriza el sotobosque.
Los vecinos de Castrelos han seguido de cerca el trabajo del robot esta semana pasada mientras los propios vecinos limpian algunas de las fincas de castaños más cercanos al pueblo. El plan incluía un trabajo previo de delimitación de la zona a actuar. En el caso de Castrelos está el perímetro del casco urbano y la zona de la carretera.
El alcalde de Hermisende, Jesús González Nieto, reconocía el trabajo que desarrolla el robot en Hermisende, el pueblo donde a mediados de mayo se abrieron las primeras franjas de este plan de seguridad de la interface de los pueblos y el bosque. Fincas situadas alrededor del casco urbano prácticamente estaban convertidas en una selva. En esas primeras fincas donde se ha actuado han quedado totalmente despejadas y accesibles, dejando ver pequeñas construcciones, de pajares y cuadras, en la periferia de los caminos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La experiencia de una joven apicultora de Erasmus rural en un colmenar de Mombuey
- Un ganadero zamorano enseña a los niños el trabajo en la granja: Una lección de respeto al mundo rural
- Cinco ayuntamientos zamoranos crean la primera asociación que garantice el control de las plantas de biogás
- Tres heridos en un accidente en la A-6 en Zamora: el vehículo dio varias vueltas de campana
- Jorge Corral, coordinador de 'Caracoles de Aliste': 'Zamora tiene una tierra y un clima ideal para la helicicultura
- Cuenta atrás para la romería más esperada de Sayago: el programa completo de los Viriatos
- Vertidos más de 60.000 litros de residuos de salmuera en una carretera de Sanabria
- Fonfría, pionera con la degustación gratuita de este manjar de Aliste