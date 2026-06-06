Educación
Unai Míguez Maldonado, joven de Mombuey, logra la Mención Especial de Moda en Arte Joven de Castilla y León
El jurado premia la originalidad de sus diseños al integrar elementos del medio rural como la piel de lobo o el típico traje carballés de boda
El alumno Unai Míguez Maldonado, de Mombuey, ha obtenido el premio de Mención Especial de Moda del Concurso Arte Joven de Castilla y León 2026. Unai se examinaba esta semana de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con el deseo de ser diseñador. Días antes de los exámenes, el 30 de mayo, asistía a la gala en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid para recoger su premio.
El primer reconocimiento a su trabajo de moda llegaba con su colección "Hay un bosque en las afueras" presentado a certamen de Arte Joven en la categoría de Diseño de moda y joyería. Unai reconocía estar "muy contento" por el premio y porque era el más pequeño –18 años casi recién cumplidos–, cosa que le ha sorprendido a todos.
Su trabajo ha sido totalmente original, tanto en la idea como en la ejecución. El joven diseñador elaboró tres diseños para narrar un cuento de terror, de una joven que se pierde en el bosque, una noche de luna llena. Elaboró sus propios diseños: "Nada de IA, estoy totalmente en contra. En cuanto al arte, desaparecen los oficios del mundo artístico y la moda".
Uno de sus diseños recrea el traje típico carballés de boda, negro en su totalidad bajo su criterio de "lo rural se ve". La piel del lobo es otro de los elementos que trabajó, para completar con un traje de encajes negros. Preparar el proyecto para el concurso "fueron cuatro días sin parar, muchísimo estrés". Ese interés por presentar un proyecto totalmente manual "lleva mucho tiempo, desde enero que empecé a darle vueltas a la idea, hasta dar la llave".
Reconoce que Internet brinda todo tipo de herramientas "pero a mí me gusta más el tiempo que dedico al diseño y al dibujo".
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