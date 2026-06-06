Sanidad
Sayago recuerda al nuevo Gobierno en la Junta la esperada unidad de ictus para Zamora
La plataforma cuestiona que las plazas MIR ofertadas para este año no garantizan el relevo generacional de la plantilla de médicos
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E. V.
Doble foco en la concentración este sábado en la que la plataforma por una sanidad pública en la Zona Básica de Salud de Sayago recordaba que las 9.276 plazas de MIR asignadas para este año "no resultan suficientes para acometer con garantías el relevo generacional de la plantilla de médicos" próximos a la edad de jubilación, con especial énfasis en la especialidad de Medicina de Familia.
La plataforma también reivindicó al nuevo Gobierno regional que "cumpla con sus promesas electorales" con la vista puesta en la creación de la unidad de ictus de Zamora.
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