Las rutas escolares de la provincia de Zamora, en el punto de mira por el proceso de adjudicación

Ahora Decide ha instado a la Dirección Provincial de Educación a convocar "concursos abiertos" para adjudicar las rutas de transporte escolar en Zamora. La formación argumenta esta petición en que la mayoría de los recorridos en la provincia "se han estado adjudicando sin publicidad ni concurso público", aunque sí se han publicado tras su asignación como contratos menores en la plataforma de contratación del Estado, tal y como exige la legislación vigente.

Por otra parte, Ahora Decide ha realizado un seguimiento de las adjudicaciones de las rutas escolares en los últimos meses en la provincia, estudio del que "se pueden extraer datos muy curiosos".

Así, como remarcó, de las cerca de 100 rutas analizadas que han sido adjudicadas en tres meses del pasado año, la mayoría de las concesiones recayeron en solo tres empresas; una con 32 rutas concedidas, otra con 14 y la tercera con 12.

Del mismo modo, Ahora Decide se ha percatado de que se repiten adjudicaciones por importes de 14.996, 14.986 y 14.970 euros que, "curiosamente, nada tienen que ver con la cantidad de kilómetros de las rutas".

Por los motivos expuestos, la formación considera que muchas rutas se pueden unir para dar un servicio más eficaz, garantizando el derecho a la libre competencia entre las empresas, el acceso a la publicidad y la transparencia de la adjudicación del dinero público.

Además, considera que la Junta ha abusado de los contratos menores y exige un "cambio urgente" en la política de adjudicación de las rutas escolares para el próximo curso.