Nace "Arte Aliste", un proyecto creado por 18 artistas locales de distintas disciplinas

Un grupo de 18 artistas de diferentes disciplinas de la comarca de Aliste acaban de constituirse en torno al mundo de la creación para compartir proyectos y que, al mismo tiempo, sea un punto de encuentro para creadores que sirva de referente cultural en el noroeste zamorano. El colectivo representa trabajos en modalidades tan variadas como la pintura, cerámica, fotografía, artesanía, restauración, escultura o alfarería, que reflejan la riqueza creativa y la identidad de la zona. Después de varios meses de reflexión e intercambio de puntos de vista entre los integrantes del grupo, finalmente, han optado por denominarlo "Arte Aliste", dos palabras que resumen el propósito de los asociados en su apuesta por el talento de proximidad y el arte contemporáneo.

Esta elección se ha llevado a cabo entre más de una veintena de propuestas presentadas por los propios componentes del grupo, mientras que el diseño del logotipo es obra del graduado en Bellas Artes, director de arte y creativo, Carlos Segundo Gutiérrez.

El objetivo principal de la iniciativa es también acercar el mundo del arte al público local y general, y a quienes están vinculados al medio rural. Al mismo tiempo, pretenden conectar con los visitantes, con la creatividad y la belleza que proporciona el arte y la riqueza paisajística y patrimonial de este espacio de la provincia, tantas veces abandonado.

Forman parte del equipo fundacional de Arte Aliste los pintores José María Mezquita, Carmen Mayor, Gloria García Pertejo y Margarita García Pertejo; los artesanos Clara Martínez, Jesús Ángel Santiago, Violeta Manzanas (San Juan del Rebollar), Esmeralda Folgado (Abejera de Tábara) y María Vicente; los alfareros Mari Carmen Pascual y Francisco Pascual (Moveros); los ceramistas Carlos Pérez Macho y Oliva Faúndez; la restauradora Aurora Galisteo (Tolilla); el escultor Emilio Gallego (Sarracín) y los fotógrafos Cristina Manías (Sejas), Carlos Blanco Fernández (Latedo) y Carlos Hernández. Una de las promotoras de "Arte Aliste" y "agitadora cultural de la comarca" bajo cuya dirección se han realizado más de treinta ediciones del taller "Pintando en Sejas", Gloria García Pertejo (hija de Ricardo Segundo), considera que esta iniciativa servirá para "dinamizar la actividad cultural y artística que tanto necesita la comarca". En ese contexto, reivindica que disciplinas como "el dibujo y la música deben incluirse en los ciclos formativos elementales con mayor decisión, para que cuando esas personas sean adultas puedan interpretar las señales que surgen desde las exposiciones, los libros o los talleres de pintura".

Para el pintor figurativo, discípulo de Antonio López, conocido dibujante y grabador, José María Mezquita, "Arte Aliste" es "una ventana abierto al mundo exterior, una perspectiva amplia, con todo lo que tiene que ver con el ámbito de la educación y el arte, además de un reflejo de la cultura propia de lo que tiene y se hace en Aliste". Mezquita, que disfruta de su propio oasis artístico en San Juan del Rebollar, entiende que esta nueva propuesta alistana "es muy saludable y si se lleva adelante con planteamientos adecuados puede dar muy buenos resultados".

De la misma opinión es el alfarero de Moveros, Francisco Pascual, quien agradece que el grupo sea numeroso "porque cuantos más artistas seamos más fuerza tendremos para divulgar nuestro trabajo y cuanto mayor número de modalidades artísticas abarquemos más atractivo serán los contenidos". Pascual no es partidario de "añorar los tiempos en los que no se ha hecho nada en la comarca", matiza, porque "lo adecuado es vivir el presente y para ello necesitamos mirar adelante: si nosotros nos lo creemos seguro que podemos hacérselo creer a los demás", asegura. Otro de los componentes de Arte Aliste, el fotógrafo Carlos Blanco Fernández, señala que "cualquier iniciativa de tipo cultural, social o artístico que se ponga en marcha en estas tierras alistanas, ya sea colectiva o individual, es importante, plausible y tenemos que apoyarla porque supone una inyección de energía positiva muy necesaria en la comarca".

En opinión de este alistano de Latedo, a la veintena de integrantes del colectivo les une "una gran sensibilidad, un aprecio y arraigo demostrado hacia el territorio y sus gentes con lo que podemos fortalecer la cultura, las costumbres, la memoria colectiva y, en suma, los valores de Aliste". La primera actividad conjunta del grupo será una exposición que se llevará a cabo a lo largo del próximo verano en varias localidades del oeste zamorano con obras de todos sus miembros.