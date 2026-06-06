Una mujer, herida en un accidente tras caerse de una moto en Muelas del Pan

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-122, a la altura del término de Muelas del Pan. El Servicio de Emergencias 112 recibió a las 12.30 horas un aviso sobre el siniestro vial, en la salida del kilómetro 481, en la curva de entrada a la localidad de Ricobayo.

De inmediato, hasta el lugar del siniestro se trasladaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl para que personal sanitario atendiera a la herida, que se encontraba consciente tras caerse de una motocicleta y golpearse con una bionda.