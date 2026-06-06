Una mujer, herida en un accidente tras caerse de una moto en Muelas del Pan
El siniestro vial ha tenido lugar en la curva de entrada a la localidad de Ricobayo, en la que la motorista se ha golpeado con una bionda
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Una mujer de unos 50 años ha resultado herida este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-122, a la altura del término de Muelas del Pan. El Servicio de Emergencias 112 recibió a las 12.30 horas un aviso sobre el siniestro vial, en la salida del kilómetro 481, en la curva de entrada a la localidad de Ricobayo.
De inmediato, hasta el lugar del siniestro se trasladaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl para que personal sanitario atendiera a la herida, que se encontraba consciente tras caerse de una motocicleta y golpearse con una bionda.
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