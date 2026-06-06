Los defensores de las construcciones con piedra seca reivindican su inclusión en los programas formativos

Preservar el oficio de los maestros artesanos de la piedra seca mediante la inclusión de esta técnica constructiva en la Formación Profesional. Con esta reivindicación arrancaba el II Encuentro de profesionales y defensores de la piedra seca que ha atraído hasta la comarca de Sayago a profesionales, técnicos, constructores y asociaciones procedentes de diferentes rincones de la Península, incluso del sur de Francia o del Pirineo aragonés.

La primera de las jornadas, desarrolladas íntegramente en la localidad de Salce, ha puesto de manifiesto la importancia de inventariar las construcciones que perviven apostando por un nivel de reconocimiento y protección del que Castilla y León carece en estos momentos.

Más allá de ensalzar la riqueza patrimonial de esta técnica constructiva en la comarca, el profesor y catedrático jubilado de la Universidad de León, Estanislao de Luis Calabuig, centró su ponencia en la necesidad de reivindicar el papel de los maestros artesanos preservando este oficio a futuro. En este sentido, animó a asegurar su continuidad mediante la creación de talleres de construcción como los impulsados por Red Sapiense (organizadora del encuentro) o, más allá, mediante su inclusión en programas de Formación Profesional. “Aprender este oficio es valorar el pasado y emprender en futuro”.

En el mismo sentido, la arquitecta natural de Escuadro, Esther Prada Llorente reconocía que esta construcción tradicional "se sigue sin desarrollar y sin estudiar mucho en las escuelas de arquitectura de España".

Público asistente al II Encuentro de profesionales y defensores de la piedra seca en Salce de Sayago. / Alba Prieto

Aunque el protagonismo de las paredes de piedra seca sin mortero es indudable, en opinión de Prada es el conjunto de todas las construcciones el que configura el característico paisaje sayagués. Un valor patrimonial que llevó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a incluir a la comarca dentro del "Atlas de los Paisajes Agrarios de España".

Como parte de los grupos de trabajo con los que el Ministerio de Transición Ecológica avanza en el futuro Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, Prada recordó que una de las funciones más importantes de esta técnica constructiva es la "preservación de la biodiversidad" y que en el caso de "Sayago es muy significativo".

Unas construcciones que, más allá de su labor funcional y valor patrimonial, suponen una auténtica reserva para el ecosistema local. El biólogo César Sánchez Alonso-Misol desvelaba que los huecos de las construcciones urbanas suponen un importante espacio de nidificación para aves como la abubilla (Upupa epops) o el chochín común (Troglodytes troglodytes), entre otros. En el caso de las cortinas de piedra como construcciones de delimitación agroganaderas suponen un refugio para sapos, ranas y erizos, especialmente durante el invierno “por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de reconstruir estas paredes durante esa época del año”.

Desde la izquierda, los homenajeados Antonio Vázquez, Adolfo Garzón y Felipe Marino. / Cedida

Fueron algunas de las intervenciones en una jornada que se completó con la participación del arquitecto sayagués Germán Panero Hernández, el doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid Carlos Fernández Piñar y el geólogo Pedro Pablo Pérez García.

Especialmente emotivo fue el homenaje a los maestros artesanos sayagueses que han contribuido a mantener en pie un patrimonio digno de orgullo en las figuras de Agustín Prieto de Bermillo; Felipe Marino, natural de Villar del Buey; Alejandro Hernández Fontanillo (Muga); José Antonio García Pereira (Roelos);Bernardo Pérez (Pasariegos); Tomás Corral de Fornillos, Antonio Vázquez (Villar del Buey); Almudena de Argañín; Adolfo Garzón San Miguel de Villalcampo; Manuel Rodrigo Blanco de Moralina y M. Ángeles Fernández Manzano. Reconocimiento adicional al periodista Javier Pérez Andrés por su apoyo continuo a la Red Sapiense.