Los caracoles de Aliste reivindican en Fonfría un lugar destacado en la gastronomía hispanolusa

Fonfría de Aliste se ha convertido a lo largo del primer sábado de junio en la capital agroalimentaria de “La Raya” de España y Portugal gracias a la puesta en marcha de una innovadora y exitosa Feria Gastronómica del Caracol y Productos de la Tierra “Heliko”, que despertó la curiosidad y congregó a niños, jóvenes y mayores atraídos por el fenómeno de la helicitultura que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, se está convirtiendo en un novedoso atractivo desde su llegada en 2017 a tierras alistanas, de la mano de un hijo de emigrantes en Barcelona: Jorge Corral Rodríguez.

Jorge Corral Rodríguez, pionero de la helicicutura en Aliste y también el mayor experto helicicultor fue el encargado mostrar a los numerosos interesados (se programó para unos cuarenta y participaron más de cien) la granja “Caracoles de Aliste” desgranando los aconteceres y entresijos de una nueva industria llegada para quedarse que este año ya recoge 30.000 kilos anuales y tiene capacidad para poder alcanzar las 50 toneladas anuales.

Una novedosa actividad ganadera que, sin embargo, ya se desarrollaba hace más de 20 siglos, pues según los historiadores alrededor del año 50 antes de Cristo en ello fue pionero Fulvius Hirpinus al establecer su granja organizada de cría de caracoles en la ciudad etrusca de Tarquinia.

La jornada agroalimentaria, que contó con la participación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y del alcalde del Ayuntamiento de Fonfría, Sergio López Vaquero, fue un éxito rotundo de participación y de organización gracias a su promotora la Asociación Cultural “La Magarza” al frente de la cual está Amparo Leopoldo Aparicio.

Una iniciativa a perpetuar, que contó con la colaboración de la Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Fonfría, Grupo de Acción Local “Asociación para el desarrollo de Aliste, Tábara y Alba “(Adata), Fundación Caja Rural de Zamora y, como no, las granjas de “Caracoles de Aliste”.

La Plaza Mayor se convirtió en el escenario ideal para una Feria Gastronómica del Caracol y Productos de la Tierra donde uno de los grandes atractivos fue el stand de “La Magarza”, donde a lo largo de la mañana los feriantes pudieron disfrutar de la mejor gastronomía degustando las tapas y pinchos más clásicos como los pinchos morunos de carne alistana y otros más novedosos y que muchos nunca habían probado como la tortilla de patatas con caracoles y los caracoles cocidos preparados por el cocinero zamorano, Gustavo de la Fuente Castaño.

GALERÍA | Los caracoles, protagonistas de una feria en Fonfría / Chany Sebastián

El momento álgido llegaba hacia el mediodía con la degustación popular gratuita de caracoles asados a la plancha, sobre la lumbre, una alternativa que tiene mucho arraigo en Cataluña y que por primera vez llegaba a Aliste, una comarca que ya tiene un merecido prestigio en la cría y engorde de caracoles en calidad y en cantidad y que de seguir en esta línea en pocos años puede y debe convertirse en la principal productora de la Península Ibérica. El helicicultor y cocinero Héctor González Velasco fue el encargado de prepararlos en vivo y en directo.

La Feria Gastronómica de los Caracoles y Productos de la Tierra pasó con “Matrícula de Honor” su prueba de fuego en Fonfría y así los ratificaban los participantes dando fuerza a los organizadores para su futura instauración anual cada primer sábado de junio coincidiendo cada año con el inicio de la recogida de caracoles, una actividad puramente artesanal, pues se realiza a mano, de uno en uno, durante dos meses, junio y julio.

Las “Tierras Alistanas” se caracterizan por ser un paraíso de la biodiversidad donde se producen auténticos manjares cuyo buque insignia fue, los es y siempre los será la Ternera de Aliste con Indicación Geográfica Protegida, a la que se suman otras delicatessen como los Lechazos de Castilla y León (corderos de castellana) con IGP, setas silvestres, moras y castañas, a las que ahora llegan para sumar los caracoles, cuyo principal mercado ahora mismo está en Cataluña (90%).

Javier Faúndez Domínguez destacaba la necesidad de apoyar todas esas actividades productivas que ayudan a crear empleo y asentar población en el mundo rural: “Nos llena de orgullo que lleguen nuevas alternativas que atraigan familias a nuestros pueblos”.

Producción regional

Castilla y León cuenta actualmente con 28 granjas activas de caracoles, de las cuales 10 se ubican en la provincia de Zamora y de ellas 6 en Aliste: cuatro en Fonfría, una en Bermillo y otra en Videmala. Las cinco explotaciones asentadas en el municipio de Fonfría, “Caracoles de Aliste” está en una producción media anual de 30 .000 kilos, teniendo una capacidad para alcanzar las 50 toneladas.

Con media hectárea de terreno se puede montar ya una granja de cría caracoles y que sea rentable. De hecho, Jorge y Merce comenzaron con unos 1.500 metros cuadrados y ya están entorno a 9.000. Actualmente, se trabaja en las concentraciones parcelarias de iniciativa privad,a donde los minifundios darán paso a unas fincas de reemplazo más viables para poner en marcha granjas.

La cría de caracoles no es una curiosidad- Es una ganadería que apuesta por la profesionalización e investigación pudiendo suscribir seguros con Agroseguro, pues forman parte de la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto de España. Sin olvidarnos de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial que les permite medir y controlar con precisión las condiciones de la humedad y temperaturas. La implementación de sistemas automatizados permite mejorar la eficiencia y reducir así mismo los costes de producción.

La helicicultura tiene mucho margen de crecimiento en España un país donde el 60% de los caracoles vendidos son importados de otros países. Por ello si bien la cantidad es importante lo que se hace se apostan sobre todo por la calidad.

El caracol es ya considerado un producto gourmet cada día más valorado en la gastronomía a nivel nacional e internacional lo cual permite abrir nuevas oportunidades de mercado. Se trata de un producto fuente de proteínas de muy alta calidad y bajo en grasa, además de ser rico en minerales como el hierro y calcio.

Las curiosidades de los caracoles: pertenecen al grupo de los moluscos, no tienen huesos ni esqueleto interno; muy lentos pero eficientes, se mueven lentamente, pero pueden recorrer de 0,5 y 2 metros por minuto, para encontrar comida o pareja; la concha le sirve de escudo y de hogar, protegiéndoles de los depredadores y de la desecación; su lengua, llamada ródula, tiene entre 2.000 y 4.000 dientes microscópicos que usan para raspar los alimentos.

Algunos caracoles pueden dormir hasta tres años seguidos si las condiciones son secas y desfavorables. Son hermafroditas, tienen órganos masculinos y femeninos, pero aún así necesitan pareja para reproducirse. Aman la humedad, necesitan de ambientes húmedos para mantenerse hidratados, por eso suelen salir tras la lluvia en lugares sombríos. Dependiendo de la especie pueden vivir de uno a dos años: el caracol gigante africano más de cinco años.