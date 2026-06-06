Campaña de limpieza en el Lago de Sanabria: poca basura y mucha turbidez en las playas

Un grupo de 32 buceadores, voluntarios y acompañantes participaron en las labores de limpieza de los fondos lacustres de las playas del Lago de Sanabria. La asociación Sanabria Desarrollo Sostenible promueve esta 15 edición dentro de la convocatoria nacional de Limpieza de Fondos Marinos y Playas, impulsada por la Red de Vigilantes Marinos para este fin de semana.

Botellas, latas, plásticos, un volumen de basura “escasita” como reconocía Miguel Ángel San José impulsor de la labor de limpieza.

A priori, a causa de las lluvias del invierno y la primavera, era previsible que aflorara basura que hasta ahora se encontraba debajo de los depósitos de tierra y cenizas, pero la sorpresa grata ha sido esa escasa cantidad recogida. San José señaló que ya se había hecho otra limpieza significativa en septiembre.

Participaron buceadores de Zamora, del Club de buceo de Valladolid Arvalis, de la Asociación de Salvamento y Rescate de Valladolid y buceadores desplazados desde Madrid.

San José reconoció “preocupación” por la turbidez del agua del Lago que redujo la visibilidad. Unos 20 buzos se repartieron para sumergirse en la línea de playas de Viquiella –la principal-, Custa Llago y Rocas Negras.

GALERÍA | Campaña de limpieza en el Lago de Sanabria / Araceli Saavedra

La primera impresión era el color verdoso del fondo de las playas, nada usual a estas alturas del año en el Lago. La visibilidad muy reducida, “es el año que han buceado con menor visibilidad” entre 1 y 3 metros. Entre los buzos la impresión general ha sido “preocupación por la enorme turbidez del agua”.

Raúl Poyo, zamorano residente en Bueu, participó por primera vez en la campaña en el Lago, aunque con el club de buceo al que pertenece en campañas anteriores ha participado en la limpieza de las islas gallegas de Ons. El profesor de submarinismo remarcó que “hay mucho interés por aprender y cada vez más. También porque es uno de los deportes que más perdura en el tiempo. Yo buceo con mucha gente que tiene 70 y 80 años. No es un deporte de impacto”. Personalmente, para él “es como hacer yoga bajo el agua. Es la forma en que lo puedo expresar”.

El peso de una botella de inmersión es de unos 13 a 20 kilos, más de 25 o 30 con todo el equipo, que en el agua prácticamente no pesan. Antes de sumergirse se comprueban todos los equipos y se cumplen las normas de buceo como ir siempre acompañado.

Y como compañeros rindieron un homenaje al desaparecido Francisco Iglesias Clemente, del club Arvalis de Valladolid, que trasmitía “energía y disfrute a cada momento. Allá donde esté estará cabreado por no estar aquí”. Miembros de su club recibieron la bandera conmemorativa de esta 15 edición en recuerdo a su memoria.