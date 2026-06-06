Sanabria-La Carballeda
Bomberos forestales denuncian que Sanabria carece de brigadas completas de extinción de incendios
Solo tres de las 16 brigadas de tierra en Zamora están trabajando: "En Sanabria, si sale un fuego no hay para ir a apagar"
Tragsa no encuentra a trabajadores en la comarca y recurre a perfiles sin experiencia
Los bomberos forestales de la comarca denuncian que en estos momentos "en Sanabria no hay ninguna brigada completa de extinción de incendios. Si sale un fuego no hay brigadas para ir a apagar. De las 16 brigadas de tierra de Zamora, solo hay tres trabajando. Las privadas están paradas y con orden de no intervenir en apagar incendios. Tragsa, la empresa pública, no ha montado el operativo. Y las carrocetas de la Junta no están completas, donde hay conductor falta manguerista y donde hay manguerista falta conductor".
Los trabajadores y bomberos forestales alertan de la preocupante situación para la comarca de Sanabria, donde las cuadrillas que ahora están haciendo trabajos de restauración en la zona del incendio del parque Natural del Lago de Sanabria no van a intervenir en ningún fuego y solo se van a dedicar a los trabajos forestales.
Los trabajadores de las cuadrillas de las empresas privadas en su mayoría se han mantenido en las empresas que hasta ahora se incorporaban a las labores de extinción. Las cuadrillas, donde tiene que haber 10 personas, están incompletas porque la empresa Tragsa "no encuentra trabajadores en la comarca", denuncian desde el sector y desde los sindicatos. Al no cubrirse las plazas se está recurriendo a trabajadores e incluso capataces sin formación ni experiencia, poniendo en riesgo a los trabajadores.
Los trabajadores más experimentados que finalizaban el contrato en precampaña no se han incorporado a la empresa pública, y han preferido quedarse en la empresa privada, ir al paro o jubilarse.
A esta falta de personal se suma que "hay agentes medioambientales que ya se van a jubilar, que son los que tenían mayor experiencia en la dirección de incendios". Los bomberos forestales recalcan que la seguridad y la experiencia en las labores de extinción son fundamentales para evitar situaciones graves que comprometan la vida de los bomberos.
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