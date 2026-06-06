Ángel Pacheco, presidente de Origen España: "La buena imagen de los sellos de calidad influye en el resto de producciones"

¿El consumidor es consciente del impacto social y medioambiental que genera consumir productos amparados por una marca de calidad?

Pues no del todo. Gran parte de nuestra labor en Origen España es dar a conocer al consumidor en general la diferenciación en los sellos de calidad. Para nosotros es importante que cuando un consumidor vea una etiqueta azul o amarilla de Denominación de Origen Protegida o IGP, sepa lo que conlleva ese producto. Significa que tiene una trazabilidad, un pliego de condiciones absolutamente exhaustivo, que está vinculado a un territorio, también a una forma de producir, a la conservación de razas autóctonas y variedades de agricultura que no existirían muchas veces sin ese cuidado y esa atención que pone la Denominación de Origen. Es un déficit que tenemos porque apenas el veinte por ciento del consumidor distingue un sello de calidad de otro. Pero fundamentalmente nos interesa la puesta en valor, que la gente entienda que no es un tema de precio sino del esfuerzo de quienes día a día trabajan por conseguir productos agroalimentarios de calidad. Un producto vinculado a la tierra desarrolla el mundo rural y eso lo garantiza siempre una IGP o una DOP.

Los productos de calidad se empiezan a considerar como un sello de distinción para las exportaciones y la imagen de los países.

En un país eminentemente exportador como España, las Denominaciones de Origen y las IGP aportamos un abanderamiento de la calidad que tienen nuestros alimentos. Al final, cuando tú vas adquiriendo prestigio con marcas de calidad, también estás dando prestigio a toda una producción del país y esa buena imagen de las marcas de calidad influye directamente en el resto de las producciones.

Somos absolutamente cuidadosos con el medio ambiente

Parece un desafío abrirse camino en un mercado globalizado como el de ahora, con los grande acuerdos internacionales.

Siempre ha sido complicado, pero creo que nos hemos adaptado a todos los tratados y a todas las normativas. Nuestra ventaja es que tradicionalmente ya venimos cumpliendo con el 90 por ciento de las nuevas exigencias y somos absolutamente cuidadosos con el medio ambiente; tenemos una garantía sanitaria porque debemos cumplir unos pliegos de condiciones muy exigentes.Tratamos de transmitir es que esta forma de producir se puede trasladar a cualquier otra. El tema del bienestar animal y la sostenibilidad ambiental para nosotros es la base de la rentabilidad. Hemos sido siempre sostenibles, cuidamos el medio ambiente, creamos espacios únicos en la naturaleza con la aportación humana, con la ganadería y con la agricultura. Es un modo de producción que tenemos que seguir defendiendo en el futuro. Porque si la sostenibilidad es importante, quien más ha trabajado por ella han sido las figuras de calidad.

Ángel Pacheco / I. G.

Pero ahí está la batalla con los estándares de producción, que no se aplican en otros países.

Por eso somos tan exigentes en el tema de las cláusulas espejo. Intentamos que en los demás países se cumplan con las mismas condiciones de producción. A nosotros se nos exigen unos estándares extraordinarios para garantizar la calidad, la seguridad alimentaria y siempre pedimos que los productos que entran de otros países cumplan con las mismas exigencias con las que producimos nosotros.

¿Se ha avanzado algo en la simplificación de la burocracia o sigue siendo una zancadilla?

La burocracia siempre es problemática. Pero no solo la burocracia europea, también la regional y nacional. Tenemos montones de problemas para iniciar actividades nuevas. Al final, cuando alguien está esperando durante meses o años autorizaciones para iniciar una nueva actividad, prácticamente se desespera y desiste. Tenemos que ser realistas porque cuando alguien intenta producir en su territorio, va a hacerlo de la mejor forma posible. Esa agilización en los procesos y en los permisos es absolutamente necesaria. Por eso nos interesa la aplicación de la inteligencia artificial como una herramienta que nos tiene que ayudar mucho a simplificar los procesos burocráticos. Los que tenemos una edad hemos oído durante años hablar de simplificación. Y decimos, por favor no simplifiquen más, porque cada simplificación conlleva más complicación. Necesitamos que las nuevas herramientas nos ayuden a que esa burocracia sea un mero trámite, porque al final los productores, la industria transformadora y la comercialización requieren agilidad y prontitud en la toma de decisiones.

Necesitamos que las nuevas herramientas nos ayuden a que la burocracia sea un mero trámite

¿Cómo se afronta desde las figuras de calidad el desafío del relevo generacional?

Es el gran caballo de batalla no solo para el sector agroalimentario, en general para todos los sectores. Nos estamos dando cuenta de que hay una falta importantísima de gente que se incorpora, pero en el sector agroalimentario y en el de las DO en especial es prioritario. Si queremos hacer atractivo el sector, necesitamos aplicar nuevas tecnologías. Yo siempre digo que toda tradición fue una innovación en su momento. No tengamos ningún miedo a los cambios porque si vamos a seguir haciendo las cosas como hasta ahora, no serán atractivas para la gente joven. Necesitamos primero atraer a la gente que viene del sector, pero también lanzar un mensaje positivo hacia gente de otros sectores, que entiendan que el agroalimentario es un sector con mucho futuro. Seguimos siendo los garantes de la alimentación mundial, vamos a tener que seguir produciendo alimento; hagámoslo de la forma más sencilla y ahí la tecnología nos tiene que ayudar. Muchas veces la gente no se incorpora en algunas profesiones que garantizan una rentabilidad importante porque también necesitan ocio. Tenemos que ser capaces de armonizar la rentabilidad con el tiempo libre. Y para eso las tecnologías y todas las nuevas herramientas van a ser clave a la hora de compatibilizar rentabilidad, ocio y hacerlo atractivo a la gente.

¿En qué sentido se aplicarían esas nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial?

En sistemas de riego, manejo con vallados virtuales en animales, drones, datos, fertilización... Todo esto está siendo fundamental en el nuevo cambio, una herramienta que te permita aunar los datos, tomar decisiones sobre la marcha, abordar medidas urgentes sobre temas puntuales y con rapidez; eso nos permitirá ser mucho más eficientes, más sostenibles, tanto social como económicamente y medioambientalmente. Es fundamental que seamos capaces de adaptar las producciones porque lo hemos conseguido siempre. Nada tiene que ver la producción agroganadera de mediados del siglo XX con la de finales del siglo XX. Estamos agotando el primer tercio del siglo XXI y tampoco tiene nada que ver con la del principio siglo. Siempre nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias. Yo creo que las herramientas que tenemos ahora nos van a permitir adaptarnos mucho más rápido.