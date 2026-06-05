Zamora consolida el valor de las marcas agroalimentarias de calidad: "Dan prestigio a los territorios"

La cerrada defensa del director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García hacia el sector primario y los alimentos de calidad ha puesto el broche a las XVII Jornadas Técnicas y Asamblea General que durante dos días han reunido en Zamora a representantes de 96 Denominaciones de Origen Protegida e IGPs de todo el territorio nacional convocadas por la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España.

“Desde las cajas rurales entendemos que las IGP y las denominaciones de origen son señas de identidad importantísimas, sobre todo a la hora de valorar la calidad y los esfuerzos que hacen los propios profesionales, tanto agricultores y ganaderos como los transformadores, por presentar unos productos que dan prestigio a los territorios, no solo a nivel provincial y nacional, también internacional” ha destacado Cipriano García.

El director general de Caja Rural de Zamora ha sido la voz al grupo de entidades financieras, compuesto por 30 cajas rurales en todo el país, vinculadas a Origen España a través de un convenio de colaboración que se enmarca dentro del apoyo del grupo financiero al sector primario. “Va en nuestro ADN” ha precisado Cipriano García, recordando cómo “la pandemia nos ha acreditado que nuestros agricultores y ganaderos son necesarios y en los momentos más difíciles han sido imprescindibles. La sociedad y las instituciones tenemos que estar agradecidos al sector primario, que nunca nos ha fallado”.

Representantes de las figuras de calidad durante la asamblea general celebrada en Zamora / Alba Prieto

Desde la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, su presidente Ángel Pacheco, traslada un “balance muy positivo” del encuentro en Zamora organizado por la IGP Ternera de Aliste, que pasa el testigo a la IGP Morcilla de Burgos para celebrar las próximas jornadas en la capital burgalesa.

“La participación en las jornadas técnicas ha sido muy importante y nos hemos vuelto a afianzar con la próxima incorporación de dos figuras de calidad, Miel de Málaga y Queso Roncal, que pasarán a formar parte de la Asociación Origen que en la actualidad cuenta con 96 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DO e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de euros en valor de mercado.

“El nuestro es un trabajo de lluvia fina, va calando en la apuesta por ayudar a todos los consejos en una estrategia común de comunicación y de promoción de nuestros productos” ha precisado el extremeño Ángel Pacheco durante la clausura de las jornadas técnicas y la asamblea general. “Seguiremos tratando temas que nos afecten directamente, como el tema del reglamento, avanzando en las nuevas tecnologías y trabajando por el relevo generacional”.

Desde Origen España se ha reconocido el trabajo de la IGP Ternera de Aliste como anfitriona de las jornadas, con las visitas de campo a dos explotaciones, en Domez de Alba y Carbajales de Alba. “Un ejemplo de que desde Zamora se entiende perfectamente lo que es una marca de calidad vinculada al territorio, con su historia, la sostenibilidad y el bienestar animal y su forma de trabajar” elogió el presidente de Origen España.