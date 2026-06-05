Pacma pide al Gobierno revertir la desprotección del lobo y alerta del deterioro de su estado de conservación

El Partido Animalista Pacma ha presentado ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sus aportaciones al Informe Sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo ibérico, en las que alerta de que la situación de la especie en España se ha agravado notablemente tras su reciente desprotección legal y el regreso de las autorizaciones para su caza.

La formación política, en un comunicado recogido por Ical, recuerda que, según la última evaluación oficial de España, el estado de conservación del lobo continúa siendo ‘Desfavorable-Inadecuado (U1)’ en las regiones Mediterránea, Atlántica y Alpina, así como en el conjunto del territorio nacional.

A pesar de ello, Pacma denuncia que en 2025 se impulsaron modificaciones legislativas que permitieron excluir nuevamente al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), una decisión que considera "contraria a la evidencia científica y a la normativa europea".

El partido señala que la Directiva Hábitats obliga a los estados miembros a garantizar un estado de conservación favorable para las especies protegidas y recuerda que diversas sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que cualquier medida que pueda comprometer dicho estado debe sustentarse en datos científicos y en el principio de precaución.

En sus aportaciones, Pacma pretende desmontar, además, uno de los principales argumentos utilizados para justificar el control letal del lobo: la reducción de ataques al ganado. La formación política cita datos oficiales de Castilla y León y Cantabria que muestran que, pese al abatimiento de cientos de lobos durante los últimos años, aumentaron tanto los incidentes como los animales afectados y las indemnizaciones pagadas. Por el contrario, destaca que comunidades donde no se realizaron controles letales registraron reducciones significativas de los daños.

PACMA subraya igualmente el papel ecológico fundamental del lobo como regulador de poblaciones de ungulados silvestres, contribuyendo a reducir daños agrícolas y forestales, accidentes de tráfico y la propagación de enfermedades como la tuberculosis bovina o la peste porcina africana.

Por todo ello, el Partido Animalista solicita al Gobierno que recupere de forma urgente la protección integral del lobo en España, impulse campañas de sensibilización sobre los beneficios de la especie y fomente activamente las medidas preventivas de convivencia con la ganadería.