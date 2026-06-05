Moraleja de Sayago celebra el Corpus
El pueblo conserva la tradición, con misa y procesión del Santísimo
J. M. Barrigós
Moraleja de Sayago conserva la tradicional costumbre de celebrar como fiesta mayor en jueves, respetando el dicho famoso que reza “Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. Festividades que fueron grandes desde la Edad Media y celebradas por todo lo alto en los pueblos y ciudades de España como las solemnidades litúrgicas católicas más importantes del calendario. Todas ellas tradicionalmente se conmemoran en jueves, hasta hace unos años que fueron trasladadas al domingo siguiente.
Así pues, el pasado jueves la celebración en Moraleja de Sayago, tras la solemne celebración de la Santa Misa en la iglesia parroquial, tuvo lugar la procesión del Santísimo, bajo palio, por las calles del centro de la localidad. Un coro de mujeres, tras el párroco portando la custodia, alababan al Señor con cánticos litúrgicos sacramentales. Seguían los niños y niñas que recibieron su primera comunión este año y, finalmente, un buen grupo de fieles devotos.
Terminado el acto religioso, los vecinos fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un gustoso ágape, amenizado también con la actuación de un cantador en vivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La experiencia de una joven apicultora de Erasmus rural en un colmenar de Mombuey
- Dos jóvenes 'se tiran a la piscina' en Rabanales para los veranos de 2026 y 2027
- Un ganadero zamorano enseña a los niños el trabajo en la granja: Una lección de respeto al mundo rural
- Tres heridos en un accidente en la A-6 en Zamora: el vehículo dio varias vueltas de campana
- Cuenta atrás para la romería más esperada de Sayago: el programa completo de los Viriatos
- Cinco ayuntamientos zamoranos crean la primera asociación que garantice el control de las plantas de biogás
- Vertidos más de 60.000 litros de residuos de salmuera en una carretera de Sanabria
- Fonfría, pionera con la degustación gratuita de este manjar de Aliste