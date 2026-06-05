Moraleja de Sayago celebra el Corpus

Moraleja de Sayago conserva la tradicional costumbre de celebrar como fiesta mayor en jueves, respetando el dicho famoso que reza “Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”. Festividades que fueron grandes desde la Edad Media y celebradas por todo lo alto en los pueblos y ciudades de España como las solemnidades litúrgicas católicas más importantes del calendario. Todas ellas tradicionalmente se conmemoran en jueves, hasta hace unos años que fueron trasladadas al domingo siguiente.

Así pues, el pasado jueves la celebración en Moraleja de Sayago, tras la solemne celebración de la Santa Misa en la iglesia parroquial, tuvo lugar la procesión del Santísimo, bajo palio, por las calles del centro de la localidad. Un coro de mujeres, tras el párroco portando la custodia, alababan al Señor con cánticos litúrgicos sacramentales. Seguían los niños y niñas que recibieron su primera comunión este año y, finalmente, un buen grupo de fieles devotos.

Terminado el acto religioso, los vecinos fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un gustoso ágape, amenizado también con la actuación de un cantador en vivo.