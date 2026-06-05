Jorge Corral, coordinador de 'Caracoles de Aliste': "Zamora tiene una tierra y un clima ideal para la helicicultura"

En unos tiempos de migraciones masivas usted decidió reandar el camino que un día iniciaron sus ancestros para buscarse la vida en Cataluña.

Nací en Barcelona el día 22 de julio de 1979 en el seno de una familia de emigrantes, pues mi madre era natural de Fonfría de Aliste. Allí pasé una infancia y adolescencia feliz, estudiando luego un grado superior. Siempre solíamos regresar a pasar la vacaciones de verano en el pueblo y en Navidad, sintiéndome un alistano más. Mi actividad laboral estuvo relacionada con la construcción como ayudante y jefe de obra civil. En 2008 me fui a trabajar a África, más concretamente a Marruecos, donde estuve ocho años, hasta 2016, en que decidía regresar a España y así fue como terminé en Fonfría con la idea de buscar una alternativa de presente y futuro.

¿Cómo y cuando surge la idea de poder dedicarse a la helicicultura en Aliste?

Mi idea inicial era una actividad relacionada con la agricultura que no pude llevar a cabo. Un día coincidió que visite a un conocido de Ceadea que tenía una pequeña granja de caracoles para el autoconsumo. La verdad es que despertó mi interés y comencé a estudiar y formarme, en contacto con la Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol (Ancec) que tiene como secretario ejecutivo a José Antonio Marcelo. Ahora mismo según el registro de explotaciones ganaderas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta hay en Castilla y León 28 granjas dedicadas a la cría de caracoles. De ellas 10 están en Zamora, siendo nuestro municipio el que cuenta con más granjas, cinco. En total, cuatro están en Fonfría y una en Bermillo de Alba.

¿Qué objetivos se marcaron cuando apostaron por un sector no muy conocido?

La verdad es que sí lo conocía pues los caracoles son parte importante de la gastronomía catalana. Nuestra granja Caracoles Aliste nacía con el claro y firme objetivo de generar riqueza en la comarca de Aliste para así frenar, en la medida de lo posible, la despoblación en el medio rural. Comenzamos en 2017 con unos 1.500 metros cuadrados y actualmente ya contamos con una granja de exterior de engorde de caracoles de 9.000, a cielo abierto. Disponemos de unas instalaciones con última tecnología y de una nave ganadera de 200 metros cuadrados de los cuales 100 son de sala de reproducción, en la que hacemos nuestros propios alevines tanto para nuestras granjas como para comercializarlos a otros.

¿Cual es el proceso anual en la cría y engorde de los caracoles alistanos?

Al finalizar la campaña en verano, ya en el mes de agosto, se rotura y se ara la granja. En época siembra, allá por la sementera, en octubre, sembramos la verdura, aportando carbonato calcio a la tierra. Sembramos vegetación de hoja anchas, como es el caso de los nabos forrajeros. En marzo, colocamos la tubería de riego y los refugios y soltamos los alevines. Utilizamos un pienso especial, específico para caracoles, que nos produce Cobadu. Se trata de harina con cereales de soja y maíz. Mientras que un caracol silvestre tarda entre uno y tres meses en hacerse adulto, en la granja alcanzan la madurez a los cuatro meses.

¿Cómo se presenta la campaña de 2026?

Tenemos unas buenas expectativas de ir mejorando, al alza. Esta misma semana hemos comenzado la campaña de recogida que suele extenderse a junio y julio. Hasta ahora hemos estado recogiendo unas 30 toneladas anuales y este año esperamos alcanzar los 50.000 kilos. Tenemos una zona de almacenamiento, de secado y una cámara de frío para conservar los caracoles en perfecto estado y poder comercializarlos en perfecto estado durante todo el año.

La recogida se hace como toda la vida, a mano y uno a uno.

La recogida de caracoles se hace a mano y pasan a la sala de purgado, con aire, donde se purgan durante cuatro o cinco días hasta que los intestinos quedan libres de heces y listos para comercializar. En nuestro caso, el 90% lo comercializamos vivos en Cataluña, donde hay una gran tradición en la gastronomía de caracoles. En Zamora está incrementándose el consumo de caracoles y también tenemos encargos de bares y restaurantes de lugares como Zaragoza, Valladolid, Burgos, Palencia, Santiago de Compostela, Marbella, Córdoba y Madrid. Nuestro deseo es que los Caracoles de Aliste sean conocidos y reconocidos como un producto más de alta calidad de la comarca.

¿Es la comarca de Aliste una tierra propicia para la helicicultura?

Sí, idónea, pues tenemos un clima muy bueno, estamos a una buena altitud, alrededor de 800 metros sobre el nivel del mar, en pleno entorno y auténtico paraíso de la biodiversidad de los Arribes del Duero y Sierra de la Culebra, dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal.

¿Cuales son los objetivos y quien organiza la Feria Gastronómica del Caracol y de los Productos de la Tierra?

La iniciativa, que está despertando mucho interés, ha corrido a cargo de la Asociación Cultural La Magarza que está realizando una magnífica labor como dinamizadora social en el pueblo, y en este caso concreto cuenta con el apoyo de la Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural de Zamora, Caracoles de Aliste, Grupos de Acción Local Adata y el Ayuntamiento de Fonfría. Antaño la localidad contaba con la feria del Veintidós, que se celebraba todos los 22 de cada mes, y ahora queremos recuperarla una vez al año a primeros de junio.