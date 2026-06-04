Villardeciervos sale en procesión en la fiesta del Corpus Cristi

La villa cervata ha celebrado los actos centrales de la festividad del Corpus Cristi, este primer jueves de junio, en el templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villardeciervos. Para Villardeciervos este día es una festividad principal en el calendario y en los actos. El pueblo se congregó ante la casa de su alcaldesa, Rosa María López, para acompañarla hasta el templo, al paso de las gaitas de la Banda de As Portelas. El diputado provincial Ramiro Silva y el senador José María Barrios acompañaron, junto a autoridades militares y concejales, a la representante municipal en este primer paso por las calles.

La ceremonia abrió sus puertas a los vecinos de Zamora pertenecientes a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. El coro cervato cantó a capela “Kirie”. El párroco Vladimir Grigoriev concelebró la misa con los padres Héctor y Silverio, a los que agradeció su acompañamiento. “Hoy es un día especial para nosotros porque celebramos la gran fiesta del Corpus Cristi, de Jesucristo que se quedó en la Eucaristía”, dijo en la homilía Grigoriev. La procesión del Corpus Cristi “nos recuerda que Cristo sale a nuestras carnes, sale a nuestros palios”.

Ensalzó al pueblo de Villardeciervos “que es fiesta y baile pero también está en los duros trabajos cuando hace falta”. También recordó “a todas las personas que nos prestan los servicios sociales. Aquí tenemos cuartel y damos la gracias el día del Pilar pero hace falta dar gracias más días, aquí tenemos la farmacia, el supermercado, la residencia y más servicios, la peluquería y los médicos. A todos tenemos que dar las gracias porque Jesús también se derrama en el servicio y la caridad”.

GALERÍA | Villardeciervos celebra el Corpus / Araceli Saavedra

La procesión de la Custodia bajo palio recorrió las calles cervatas con una alfombra de pétalos que las niñas y niño que este año celebraron su Primera Comunión, se encargaron de sembrar por el asfalto. El altar instalado en la residencia de la tercera edad Sagrada Familia fue el punto álgido del recorrido. Los mayores residentes y trabajadores recibieron con emoción esta visita en sus jardines.

Una imagen curiosa surgió cuando la banda de As Portelas que abría la procesión, se cruzaron con un grupo de moteros irlandeses, que no perdieron detalle de la presencia de la procesión en la calle con sus teléfonos móviles.

La alcaldesa agradeció a los vecinos “vuestra participación en todas las actividades que hemos organizado a lo largo del año” en la recepción a vecinos y autoridades en el Salón de la Juventud para degustar los dulces. “Ver las calles llenas de gente es la mejor recompensa al trabajo. Una fiesta no la hace el programa, la hacéis vosotros, vuestro tiempo y vuestro esfuerzo. Ese es el verdadero motor de este pueblo”. Agradeció “el respeto y civismo” como legado a los que vienen detrás. Cuidar el pueblo, el entorno único de la Sierra de la Culebra y convivir en armonía “esto es lo que nos define”.

Rosa María López recordó que lo que caracteriza a los que “llevamos esta tierra en el corazón, es que sabemos lo que cuesta salir adelante”. Recalcó el valor “la unidad que tenemos como pueblo” y “la herramienta más potente que tenemos para poder superar las dificultades y para poder conseguir los objetivos que nos propongamos para el futuro de Villardeciervos”.

Como manda la tradición, el Ayuntamiento invitó a dulces artesanales y típicos a todos los vecinos: amendrados, borrachos, cocos y molinillos.